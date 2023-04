A kolozsvári–kézdivásárhelyi párharc harmadik mérkőzése 1–1-es állásról indult, hiszen korábban mindkét együttes kihasználta a hazai pálya előnyét és megnyert már egy-egy meccset (68–60 és 60–67). Ennek tükrében mindkét erdélyi együttes komoly erőbedobással kezdte a vasárnapi találkozót, amelynek első negyede a teljes kiegyensúlyozottság jegyében telt le. A hazaiak első két pontját Kozman duplája követte, az ötödik perc végén 4–4 volt a meccs állása. A folytatásban is kosárra kosárral feleltek a csapatok, és 12–11-ről indult a második játékrész. Ezt a Kolozsvári U háromszéki játékosának, Kelemen Kincsőnek a triplája vezette fel, erre Biszak révén még tudott válaszolni a KSE (15–14). A következő percek a kincses városiakról szóltak, akik a 14. percre tizenegy pontos előnyt dobáltak össze (25–14). Két Corda-hármas és egy Hawks-ziccer után a kék-fehérek felzárkóztak három pontra (25–22), de a mieink lendülete itt elakadt, és hétpontos kézdivásárhelyi hátránynál vonultak öltözőbe a csapatok (33–26).

A nagyszünet utáni első percekben még játékban voltak Ljubomir Kolarevic tanítványai (38–31), akik a következőkben mély hullámvölgybe kerültek, és a KSE 26–9-re veszítette el a harmadik szakaszt, ez pedig a mérkőzés végkimenetelét is megpecsételte (59–35). A negyedek közti rövid szünetben a céhes városiak edzőjének sikerült felébresztenie lányainkat, és Biszakék nagyobb sebességi fokozatra kapcsolva futottak az eredmény után. A 35. percben Bara-Németh távoli dobásával 69–48-ra alakult az állás, majd tovább csökkent a két csapat közti különbség (69–57), de az őrült tempó nem segített a mieinken, akik végül 71–59-re kaptak ki, és ezzel a Kolozsvári U 2–1-re nyerte meg az 5–8. helyért zajló párharcot. A hétvégi találkozó legeredményesebb játékosa a házigazdáktól Uiuiu, míg a vendégektől Biszak volt, miután mindketten 20–20 ponttal fejezték be a meccset. Emellett a háromszéki játékos még 12 lepattanót is jegyzett, így dupla duplával zárt.

A kék-fehérek a 7. helyért harcolnak tovább, ellenfelük az a Marosvásárhelyi Sirius lesz, amely előbb 76–66-ra, majd 95–77-re kapott ki a Brassói Olimpiától. A székely csapatok viadala az egyik fél két győzelméig tart, az első mérkőzést csütörtökön 18 órától a kézdivásárhelyi Kicsid Gábor Sportcsarnokban rendezi meg.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 5–8. helyért – 3. mérkőzés: Kolozsvári U–Kézdivásárhelyi SE 71–59 (12–11, 21–15, 26–9, 12–24). Kolozsvár, Horia Demian Sportcsarnok. Közel 60 néző. Vezette: Ștefan Atomulese, Vlad Antonio Sandu, Diana Oprea. Kolozsvár: Kelemen 10/6, Uiuiu 20/15, Sánta 7/3, Putra 17, Sutton 17–Mihășan, Bota, Popovici, Rus, Horváth. Edző: Jannisz Kukosz. KSE: Corda 6/6, Mitrović 5/3, Kozman 2, Wilson 4, Biszak 20/6–Hawks 11/6, Lénárt, Domokos 4, Bara-Németh 7. Edző: Ljubomir Kolarevic. (t)