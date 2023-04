Elosztották a megyei támogatásokat

Idén összesen 592 igénylést nyújtottak be, ez 22 százalékkal több, mint a tavalyi évben – mondotta az elnök. A legnagyobb növekedés – 56 százalék – a sporttevékenységek terén érzékelhető, ez számszerűleg 58 projektet jelent, a szabad­idős programok esetében közel 30 százalékos volt a növekedés, összesen 175 pályázatot nyújtottak be. 46 pályázat érkezett ifjúsági szervezetektől, 158-at kulturális programokra nyújtottak be. Az egyházak részéről 155 igénylés érkezett a meghirdetett 2 millió lejre. Főleg ingatlanfel­újításra és táboroztatásra pályáztak. Továbbá 400–400 ezer lejt kulturális, illetve szabadidős programokra, 200 ezer lejt sport- és 150 ezer lejt ifjúsági tevékenységek támogatására osztottak ki. Az elnök kiemelte, hogy hagyományőrző egyesületek ruházatára 74 500 lej jutott.