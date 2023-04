Következő írásunk

Húsvét vasárnapjának estéjén kábeltolvajok ügyködtek Kézdivásárhelyen. Nem mindennapi akciót hajtottak végre: két csatornában elvágtak egy vaskos, több centiméter átmérőjű rézkábelköteget, amely, mint kiderült, aktív is volt, eközben megsértették egy másik kommunikációs cég optikai vezetékét is. Információink szerint a tettesek meg is kerültek.