Jelszóként azt szavalták, hogy: Szeretkezz, ne háborúzz! Trump ehhez tartotta magát, és most annak issza a levét. 34 bűncselekményt próbálnak rábizonyítani, de ő minden vádpontban ártalannak vallja magát. A gyanú szerint 2016-os választási kampánya idején 130 000 dollárt fizetett egy Stormy Daniels nevű pornósztárnak, hogy hallgasson egy tíz évvel korábbi afférjukról. (Finoman úgy mondják a hölgyről, hogy felnőtteknek való filmekben szerepelt.) Valami rosszul sülhetett el kapcsolatukban, mert Trump megkapta a hölgyet, a hölgy meg a pénzt, és most mégis azt mondja, hogy Trumpot „felelősségre kell vonni” azért, amit csinált. „A királyt letaszították a trónról, nem érinthetetlen” – állítja.

Az esetet (a lefizetést) 34 alkalommal elkövetett üzleti irathamísítással hozták összefüggésbe, biztosan azért, mert Amerikában megengedett a hallgatási pénz elfogadása, ezért csak a kifizetés módjával van baj. A Fox News szerint a Trumpra kiszabható büntetés elérheti a 136 évet is. De egylőre indulhat a következő elnökválasztási kampányban, még négy évig talán elnök is lehet. Talán azután kezdi majd meg a 136 éves büntetése letöltését, csak azt nem tudni, miként éri meg annak végét.

Ez már így megy Amerikában. A hírhedt maffiavezért, Al Caponét nem gyilkosságért, gyilkosságok megrendeléséért, szeszcsempészetért vagy más – amúgy közismert – kétes ügyei kapcsán ítélték el, hanem egyszerű adócsalásért. Trump látványos bilincsbe verése elmaradt, de ujjlenyomatot vettek tőle. Nem készült róla szemből és oldalról fénykép, amilyent a bűnözőkről szoktak, pedig azok nagyon jól mutatnának a következő elnökválasztási kampányban a plakátokon.

Néhány korábbi amerikai elnöknek is voltak „nőügyeik”. (A nőknek vajon miért nincsenek férfiügyeik?) Csak két híres esetet említsünk. Az Amerikai Egyesült Államok volt elnöke, Bill Clinton a Fehér Ház gyakornokával, Monika Lewinskyvel huncutkodott 1995-ben. Clinton tagadott, és így érvelt 1998-ban: „Nem volt szexuális kapcsolatom azzal a nővel.” Bő fél év után aztán elismerte, hogy helytelen (illetlen) fizikai kapcsolatban volt Lewinsky kisasszonnyal. Clintont felmentették, tovább elnökösködött és tovább szaxofonozhatott is. Most már oda haladt a világ, hogy őt már akár hatalommal való visszaéléssel is vádolhatnák.

De nyílt titok volt egy másik amerikai elnök (1961–1963 között), John F. Kennedy és a híres színésznő, Marilyn Monroe kapcsolata is.

Találgatások jelentek meg arról is, hogy az orosz elnöknek, Vlagyimir Putyinnak viszonya lehet Alina Kabajevával, az olimpiai aranyérmes tornásszal. (Egyes feltételezők szerint olyannyira, hogy jelenleg már az egykori tornász Putyin felesége.) Tény, hogy 2022 közepétől Alina Kabajevát ugyanúgy sújtják a nyugati szankciók, mint az orosz elnök több más közvetlen bizalmasát. Talán az ukrajnai háború miatt nincs ideje Putyinnak Alinával törődni, ezért nem lehet semmi újat hallani kettejük kapcsolatáról. Pedig jobb lenne, ha a háború helyett kettejük románcától lenne hangos világszerte a sajtó.

Mint már említettem, a vietnami háború elleni tiltakozással együtt nőtt naggyá a hippi mozgalom, melynek jelszava az volt, hogy: Szeretkezz, ne háborúzz! Sajnos, a mostani államfők igen öregek, és lehet, hogy azért nem tudják tartani magukat a felszólításhoz, mert szerelmeskedni már nem tudnak, így hát kénytelenek a háborúval beérni.

Amerikában a szintén elég idős Joe Biden szeretne ismét elnök lenni. No, az ő nőügyeiről még pletykát sem hallani. De ha netán Trumpot választják újra, ő is csak négy évvel lesz fiatalabb, mint Biden most, a pornószínésznős affér után meg lehet, hogy egy életre elment a kedve a szerelmeskedéstől.

A kínai vezér, Hszi Csin-ping 70 éves, és azt hallani, hogy egyre inkább a háborúval kezdett el foglalkozni ő is.

Olyan államfők kellenének Amerikában, mint a mi volt elnökjelöltünk, Dan Diaconescu, aki pártot alapított, bejuttatta a parlamentbe, és az OTV-t is működtette. (Ostoba tévéként is emlegették.) Most kiskorúakkal folytatott szexuális bűncselekményekkel vádolják. Jelenleg házi őrizetben van. Az ilyeneknek nem lenne idejük háborúzni.

Borítókép: MTI