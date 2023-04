Amint arról lapunk internetes felületén beszámoltunk, a háromszéki mezőgazdászok nagypénteken egy órára megbénították a forgalmat a Moldvát Erdéllyel összekötő 11-es számú országúton, csatlakozva a Mezőgazdaságért és Szövetkezetekért Szövetség, az Országos Mezőgazdasági Ágazatokat Összefogó Szövetség, a Románia Pro Agro és a Gazdaegyesületeket Összefogó Liga által kezdeményezett országos akcióhoz.

Április 7-én 13 órakor száznál is több traktor indult Csernátonból Kézdivásárhelyre: a konvoj tagjai az ukrán mezőgazdasági termékek behozatala ellen tiltakoztak, a gazdák ugyanis képtelenek felvenni az árversenyt a háború sújtotta országból beömlő terményekkel. Az egész országra kiterjedő akcióhoz a Feketeügy Mezőgazdasági Szövetkezet háromszéki tagjai is csatlakoztak, akik felhívást tettek közzé, hogy a gazdálkodók minél nagyobb számban csatlakozzanak a látványos megmozduláshoz.

A forgalom akadályozásával a céljuk a figyelemfelkeltés volt: meglátásuk szerint az Európai Unió, az Európai Bizottság és természetesen a román kormány sem a pártjukon áll, hanem vámmentességgel, a határok szigorúnak semmiképp nem nevezhető ellen­őrzésével úgy segít az ukrán gazdákon, hogy azzal a belföldi termelőket lehetetleníti el: az Európai Unióba (Romániába, de ugyanakkor Lengyelországba, Bulgáriába, Magyarországra és Szlovákiába is) nyakló nélkül ömlik az olcsó, nem ellenőrzött eredetű termény, miközben a belföldi áruval tele vannak a raktárak, az új szezon pedig már elkezdődött.

A konvoj mintegy két kilométer hosszan nyúlt, a menetet rendőrautók vezették fel és kísérték, a gazdák civilizáltan, rendbontás nélkül vonultak fel. A Kaufland Áruháznál levő körforgalomban megtett „tiszteletkör” után visszafelé indultak az országúton, majd kevéssel 14 óra után véget is ért a felvonulás. Ez az idő azonban elég volt ahhoz, hogy mind a Gyárak, mind a Csernátoni úton jelentős gépkocsisor torlódjon fel. A forgalom többi résztvevője viszonylag türelmesen várt, amíg véget ért az akció, elég sokan kíváncsian nézték végig a látványos felvonulást. A szervezők részéről Benedek Apor Hunor érdeklődésünkre elmondta: úgy becsüli, hogy mintegy 130 erőgép vonulhatott fel, az egész megyéből voltak résztvevők, de a szomszédos Hargita megyéből is érkeztek traktorok.

A helyzet nem csak Romániában súlyos, hanem Bulgáriában, Magyarországon, Szlovákiában és Lengyelországban is. Henryk Kowalczyk lengyel mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter Volodimir Zelenszkij ukrán elnök látogatásának napjára időzítette lemondását, mintegy elismerve ezzel, hogy képtelen volt kezelni a szülőhazájára nehezedő nyomást. Román kollégája, Petre Daea miniszter a tüntetés napján fogadta a mezőgazdálkodókat, akiket együttérzéséről és segítségéről biztosított. A román tárcavezető a helyzetért felelősnek az Európai Bizottságot tartja, a román sajtónak nyilatkozva kijelentette: a kialakult helyzetért a bizottság a hibás, miután az Európai Unió korábban úgy döntött: vámmentességet biztosít az ukrán terményeknek. „A mezőgazdasági minisztérium és a kormány ismeri a problémákat, minden esetben segítettük és most is segíteni fogjuk a gazdákat. Nehéz pillanatokat élünk, a fegyverek dörgése problémát okozott a gazdáknak, növelte az importot, s ezzel ellehetetlenítette a belföldön termelt áruk értékesítését. Beszélgettem a gazdákkal, elmondtam nekik, hogy a bizottságtól érkező pénzösszeg (tízmillió euróról van szó – szerk. megj.) azonnal kiosztásra kerül, ezt az összeget még ugyanannyival kiegészíti a kormány” – mondta. „Pénteken meg is jelent egy rendelet, amely szabályozza, hogy kiknek jár a kárpótlás: azokat, akiknek február elsején gabona volt a raktáraikban. A gabonakereskedők egyetlen lejt sem kapnak” – nyomatékosított a miniszter. A tárcavezető szerint további összegekre számítanak az Európai Bizottság részéről, a meglévő pénzeket pedig az említett kormányrendelet Hivatalos Közlönyben való megjelenését követően 29 napon belül utalják át. A tüntetők képviselői azt is hangsúlyozták: ők nem kártérítést követelnek, hanem a határon átjutó áruk vámolását, ellenőrzését, és azt, hogy a kormányzat megvédje a belföldi termelők érdekeit.

A mezőgazdálkodók arra is gyanakodnak, hogy ukrán társaik az Európai Unió területén tiltott vegyszerekkel kezelik a terményt, amelyet már csak ezért sem szabadna beengedni az országba. Ukrajna egyébként három-négyszer több gabonát termel, mint Románia, ennek jelentős része a háború miatt a konstancai kikötőbe érkezik, túlterhelve a kikötő gabonarakodó termináljait. A hazai gabona értékesítésének ez is keresztbe tesz: mivel a kikötő képtelen megbirkózni több áruval, a hazai termény exportra való értékesítése pedig emiatt is egyre nehezebb. Nem jobb a helyzet az ukrán határ közelében levő köz­utakon sem, nagy számban érkeznek be különösebb ellenőrzés nélkül a gabonával megrakott kamionok az országba. A tüntetők képviselői úgy vélik, hogy a belépésnél tranzitnak mondott búza-, kukoricaszállítmányok jelentős része szintén az országban reked, összesen mintegy hárommillió tonnára becsülik a belföldi piacon megjelent ukrán származású termény mennyiségét. Az ukrán mezőgazdálkodók egyébként 50–55 százalékkal olcsóbban tudnak dolgozni, mint uniós társaik, és nem köti a kezüket az ún. Green Deal sem, amely egy egész sor pluszkövetelményt támaszt a 27 tagállam gazdálkodóival szemben.

Több megyében nem csak az ukrán gabona behozatala miatt tüntettek, megmozdultak az állattenyésztők is, akik elmondásuk szerint szintén a csőd szélére kerültek. Elégedetlenségük oka a tej felvásárlási ára: miközben a feldolgozott áru litere tíz lejért vásárolható meg a boltokban, a gazdák mindössze 1,9–2 lejt kapnak egy liter tehéntej után.