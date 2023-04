Marad az Electrica-kirendeltség

Véletlenszerűen értesült Bokor Tibor polgármester arról, hogy az Electrica Rt. be akarja zárni a kézdivásárhelyi fiókkirendeltségét. Mint elmondta: „Az ott dolgozók meg is kapták a papírokat, hogy egy részüket elbocsátják, másokat meg Kovásznára helyeznek. Ez meggondolatlan lépés volt az Electrica Rt. részéről egy olyan időszakban, amikor folyamatosan összevissza jönnek a számlák, és ezen a helyen naponta lehetett a panaszokat tisztázni. Ennek tükrében nem volt jó ötlet ezt bezárni, ezért nagyon gyorsan két szenátorral vettem fel a kapcsolatot, mivel ezt magasabb szinten lehet megoldani. Hétfőn értesültem, hogy a probléma megoldódott, nem zárják be a kézdivásárhelyi irodát. Ez nagyon fontos, mivel nemcsak a kézdivásárhelyi ügyfelek, hanem a felső-háromszéki települések lakói is itt intézték ügyes-bajos dolgaikat.” A városvezető megköszönte Fe­jér László Ödön és Antal Loránd szenátorok segítségét. Mint mondta, utóbbi Hargita megyei szenátor, szakbizottsági tagként intézkedhetett, nagyon sokat segített. „Ezért jó, hogy kormányon vagyunk, közelebb vagyunk úgymond a tűzhöz” – magyarázta a polgármester.