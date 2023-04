A kis mezőségi szórványtelepülés az évszázadok viharaiban teljesen elnéptelenedett – az utolsó reformátust 2016-ban temették el –, de egykori híveit Istenhez hívó harangja Kézdivásárhelyen új otthonra talált – élni és szolgálni kíván, hívogatni szülőket, tanárokat, mostani és „lélekben örök” diákjait – mondotta Bartos Károly iskolalelkész, akitől azt is megtudtuk, hogy a haranglábat egyik tanulójuk, Bogdán-Páll Ákos édesapja és nagybátyja, Bogdán-Páll Attila és Bogdán-Páll Róbert készíti el Szentkatolnán. Az utóbbi egy személyben a harangláb tervezője is. A harangláb avatására május 26-án, a kicsengetés alkalmával kerül majd sor, amikor először fog megszólalni a kollégium udvarán a kis, mintegy negyven kilogrammos harang. A haranglábat már megtervezték és dolgoznak vele, de a kivitelezéséhez szükséges összeget még nem sikerült összegyűjteni, ezért Farkas Ferenc iskolaigazgató felhívással fordult a kollégium egykori tanulói és pedagógusai, valamint azok felé, akik anyagilag is segítenék a harangláb elkészítését. „Ha hangja megszólaltatásának te is részesévé szeretnél válni, támogatásodat (50 lej, 100 lej vagy bármennyi összeg) örömmel fogadjuk” – olvasható a felhívásban. Aki segíteni óhajt, jelezze szándékát Farkas Ferenc igazgatónál (0730 600 313) és/vagy Ruszka Sándor lelkipásztornál (0745 765 178).