Bár a jelen lévő önkormányzati képviselők egyhangú szavazatával Barót helyi tanácsa elfogadta a kultúrotthonok bérének növelését, a kérdés körül mégis vita kerekedett. Kitetszett, nem mindenki lelkesedik a polgármester előterjesztéséért. Az igaz – ismerték el –, hogy régen volt már, amikor a béreket megállapították, de többen is úgy vélték, a kínált körülmények nem mindenhol indokolják a drágítást.

Benedek-Huszár János polgármester a tervezet előterjesztésekor elmondta: az önkormányzat legutóbb 2012. március 29-én foglalkozott a kultúrotthonok bérleti díjának meghatározásával, azóta tizenegy év múlt el, az árak meghaladottnak tekinthetőek. A hivatal munkatársai figyelembe vették a pénzromlás mértékét és új javaslatot készítettek, aminek értelmében a baróti kultúrház nagytermének a bérleti díja 1500 lejről 2500-ra, órabére 60-ról 100 lejre, a kisterem bére pedig 35-ről 60 lejre módosul. A falvakon 350 lej volt a kultúrotthonok bérleti díja – kivételt Bodos képezett, ott 300 lej volt megszabva, most ezeket 600, a bodosit 500 lejre emelték, óradíjként pedig magánszemélyeknek húsz helyett ötven lejt, jogi személyeknek pedig 30 helyett 60 lejt ír elő a határozat. „Tizenegy év után azt hiszem, hogy mindenki, aki ezt a szolgáltatást igénybe vette, megértően tud ehhez viszonyulni” – mondotta a városvezető.

Zsombori Csaba független tanácstag arra kérdezett rá, az új árak azokra is érvényesek lesznek-e, akik már valamilyen eseményre lefoglalták a kultúrotthont, illetve a drágítás fejében valamilyen többletszolgáltatást kapnak-e – példaként a takarítás átvállalását, vécépapír biztosítását említette.

A polgármester válaszában úgy fogalmazott, az új díjszabás mindenkire vonatkozik, aki még nem fizetett, mert nem bevett szokás, hogy a foglalással együtt fizetnek is, és mivel az alapdíjat emelik, jár ezért pluszszolgáltatás. Ha valaki takarítás nélkül hagyja el a termet, akkor a hivatal fogja elvégeztetni a feladatot, de azt ki is fogja számlázni a bérlőnek.

Zsombori ezt követően arra kérte a városvezetőt, minden érdekeltet értesítsenek a drágításról.

Kotecz Attila RMDSZ-es tanácstag felszólalásában úgy fogalmazott, azért tette szóvá már régebb is a megyei tanács önkormányzatoknak szóló kisebb pályázatait, mert azokból többek közt a kultúrotthonok rendbetételét is meg lehetne oldani. A felsőrákosi kultúrra nagyon ráférne az odafigyelés, mert olyan az állapota, hogy oda idegent nem visz be jó szívvel az ember. Ha ilyenek az állapotok, akkor meg miért a drágítás? – kérdezett rá a frissen párttársává lett polgármesternél.

Benedek-Huszár János biztosította a tanácstagot, a hiányosságokról tud, az elkövetkezendő hónapokban beruházás fog történni a felsőrákosi kultúrotthonnál: a vizet bevezetik, a szennyvizet pedig el, de javítani fognak a villanyhálózaton is, hogy ne csak néhány égő terhelését bírja el. Azt is ígérte az elöljáró, megoldják, hogy ne csak hideg, hanem meleg víz is folyjon a csapokból.

A polgármester úgy vélte, oda kell figyelniük arra is, hogy milyen körülmények közt kapják vissza a bérbe adott termeket: éppen Felsőrákoson történt, hogy egy bálon leszaggatták a függönyt és – mint utóbb, amikor egy másik eseményre készültek, kiderült – összetörték a székeket. Hogy az események szervezői felelősséget viseljenek, tőlük egyfajta garanciapénzt fognak kérni, amit csak akkor kapnak vissza, ha mindennel elszámoltak. A bérlésre vonatkozó szabályozás elfogadását most nem szavazzák meg, de hamarosan visszatérnek még rá – ígérte.

Kotecz Attila szerint a kultúrotthonban folyó tevékenység felügyeletével megbízott személy tevékenységét – aki kulcsot ad a bérlőnek, és leellenőrzi, tisztaságot hagytak-e az érdekeltek maguk után, úgy általában minden rendben van-e – valamilyen formában ellentételezni kell. A felvetéssel a polgármester is egyetértett, ígérte: az előkészítés előtt álló szabályzatban arra is kitérnek.

Cséki Péter a bibarcfalvi kultúrotthon állapotát kifogásolva fogalmazott úgy, nem látja értelmét a bérleti díj emelésének: télen még csak víz sem volt – mondotta.

Szakács László alpolgármester válaszolta meg a tanácstag felvetését: víz van, de télen elzárják, hogy ne fagyjon el. Benedek-Huszár János azt mondta, az elmúlt hónapokban dolgoztak a bibarcfalvi épület javításán: tatarozták a tetőzetet, így már nem ázik be a plafon, a vizet pedig, amint az időjárás engedi, ismét elindítják.

Az RMDSZ frakcióvezetője, Pál-Szilágyi Zoltán úgy fogalmazott, a pénzügyi szakbizottság támogatja az előterjesztett határozattervezet elfogadását, de kérik a polgármestert, mérjék fel, mit kell javítani a kultúrotthonoknál, s találják meg azokat a pénzügyi forrásokat is, amelyekből a jelzett gondokat orvosolni lehet.

A városvezető számba vette az épületeket: a baróti kultúrház nem az önkormányzat tulajdona, hanem a közbirtokosságé, ha valami hiba akad, lehet számítani arra, hogy megoldják. A köpeci kultúrotthon az elmúlt években jelentősen megújult – rendben a nagyterem, a színpad és az illemhelyek is –, a miklósvári új épületnek számít, műszakilag is rendben, a felsőrákosi kapcsán jelzett problémákra odafigyelnek, Bodosban illemhelyet kell tervezni, amint kerül pénz, intézkednek – ígérte az RMDSZ-es tisztségviselő.