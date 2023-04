A bicentenárium alkalmából színházi előadásokkal, felolvasóestekkel, változatos kulturális programokkal emlékeznek a nemzet költőjére a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban. A Háromszék Táncegyüttes egy néptáncelőadással csatlakozik a Petőfi 200 eseménysorozathoz.

Petőfi Sándor erdélyi kötődésére épül az előadás, az Alföldön született költőnek a Székelyföld népeivel való kapcsolatát mutatja be az 1848–49-es forradalmi események hangulatváltozásai közepette – áll a táncegyüttes közleményében. Mint írják, Petőfi mindenhol hirdette köztársasági elveit, szította a forradalom tüzét, nemzeti szellemű költeményei a magyar hazafias líra kitűnő darabjai, melyek azt üzenik, hogy nem elég tétlenül szeretni a hazát, hanem a szabadság kivívásával újjá kell azt teremteni.

Ivácson László, az elő­adás rendezője szerint Petőfi rendkívül gazdag és sokrétű költészetéből megpróbáltak arra fókuszálni, ami számunkra, erdélyiek számára fontos lehet, és így jutottak el a gondolathoz, hogy „Petőfi itt járt Székelyföldön, és itt is maradt”. Hisz a székelyek nagy többsége fontos költőnek és forradalmárnak tartja őt, és nagy tisztelettel ápolja az emlékét. „Összefonódik az ő emlékével a szabadság utáni vágyunk, mely a mai napig elevenen él bennünk, hisz valójában ma sem vagyunk szabadok, rengeteg béklyó korlátozza az életünket. Ezért is az a címe az előadásnak, hogy Élni fogunk szabadon” – fogalmazott a rendező. A költő erdélyi vonatkozású verseiből válogattak az előadáshoz, melyeket többnyire a gyergyói, felcsíki táncokra jellemző virtusokkal társítottak. Petőfi szülőotthonából indul a történet, aztán jön a hír, hogy Kossuthnak elfogyott a regimentje, és így jut el a költő Erdélybe, mely köztudottan a szíve csücske volt – mesélte a rendező, hozzátéve, hogy a „történet” szó valójában túlzás, hisz nem történetmesélésről, hanem folklórelőadásról van szó, melynek koreográfiáját Petőfi-versekkel, versrészletekkel fűszerezték.

„Amint mondtam, átjött Erdélybe és itt is maradt velünk Petőfi, nemcsak szobrok formájában, hanem a szívünkben is, gazdagabbak lettünk általa. Erről vallunk őszintén és szeretettel az előadásban. Petőfi és nemzedéke egykor karddal harcolt a szabadságért, mi most, 2023-ban nem sokat érünk azzal, ha emelgetjük a kardunkat. Ma már többnyire más jellegűek a béklyóink, mindenki maga tudja, hogy ki vagy mi korlátozza a szabadságát. A szabadságvágyunk azonban nem sokat változott Petőfi óta” – mondta végezetül Ivácson László.

A produkcióban vendégművészként közreműködik Kiss László színész. Az elő­adás védnöke Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. A premierre ma és pénteken 19 órától kerül sor a Háromszék Táncstú­dióban. A bemutatót követően Gyergyóalfaluban és Csíkszentgyörgyön is bemutatja az előadást a Háromszék Táncegyüttes április 17-én, illetve 23-án.

Az előadás elkészítésében Ivácson László rendező-koreográfus munkatársai voltak: Fazakas Levente (zenei szerkesztő), Tekeres Gizella, Melles Endre (koreográfusasszisztensek), valamint Farkas Tamás, Farkas Ágnes (koreográfusok). Előadók: Ádám Júlia, Bakos Ernő, Balla Gergely, Both Eszter, Gere Csaba, Gere Gabriella, Fazakas Mónika, Fülöp Zoltán József, Kiss Adorján, Kocsis Lilla Tünde, Lukács Réka, Márton Csaba, Márton Edina Emőke, Melles Endre, Pável Hunor Mihály, Podholiczky Rebeka Ráhel, Portik-Cseres Norbert, Szvinyuk Sándor, Vass Tünde és Vitályos Dorottya. Zenél a Heveder zenekar: Fazakas Levente, Fazakas Albert, Szilágyi László, Bajna György. Énekes: Erőss Judit.