Budapesten mutatták be március 25-én alkotásaikat azok a háromszéki diákok, akik előző év novemberében kapcsolódtak be abba a tehetséggondozói programba, mely a Nemzeti Tehetségalap támogatásával valósul meg Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége vezette pályázat partnerei a sepsiszentgyörgyi Amőba Alapítvány és a kézdivásárhelyi Praetoria Egyesület.

A Budapesten megszervezett Kárpát-medencei Tehetségnap előzményeként Bereczki Kinga, az Amőba Alapítvány vezetője ismertette: a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége az anyaországban a legnagyobb szakmai szervezet, és határon túl első alkalommal valósult meg olyan program, melyhez ők biztosítják a keretet. A 2022 novemberében indult 3D Grafikai tervezés és nyomtatás tehetségműhely hatodikos és hetedikes diákokat céloz, akiknek arra biztosítanak lehetőséget, hogy iskolán kívüli foglalkozásokon megismerkedjenek a számítógépes grafikai tervezéssel, illetve elsajátítsák a 3D nyomtatás technikáját.

„Olyan tehetséggondozó program megalkotásán kezdtünk gondolkodni tavaly, amely az informatikai, számítástechnikai kompetenciákat fejleszti, miközben lehetőséget ad a kreativitásnak is” – fogalmazott Bereczki Kinga. Elmondta, a gyermekeket tulajdonképpen egy alkotási folyamaton vezették végig, ennek részeként megtanulták használni a számítógépes tervezői programokat, megismerték a nyomtatás technikáját, ugyanakkor matematikai ismereteiket is fejleszthették. Pedagógusként úgy értékelte, „sokat számít az, ha a gyermekeknek gyakorlathoz kötődően adunk át ismereteket”. A program fénypontjaként a résztvevők maguk által kitalált figurákat nyomtattak ki, azzal a kikötéssel, hogy nem inspirálódnak a világhálóról, illetve nem használnak már létező figurákat. Terveiket papírra vetették, digitalizálták, majd a tervezőprogrammal térbeli formába hozták, alkatrészenként megtervezték, végül kinyomtatták. Ezekkel a figurákkal mutatkozott be a diákok egy csoportja a Budapesten megszervezett Kárpát-medencei Tehetségnapon és az ahhoz kapcsolódó kiállításon, ahol lelkes fogadtatásban részesültek. A program partnerei arról is gondoskodtak, hogy a székelyföldi vendégek megismerjék a magyar főváros nevezetességeit, de alkalmuk adódott hajókázni a Dunán, meglátogatták a Csodák palotáját és az Illúziók Múzeumát is.

Bereczki Kinga úgy értékelte, projektjük kísérleti programnak is tekinthető, az eddigi tevékenységek alapján pedig eredményesnek ítélik meg, a gyermekek – a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola, valamint a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum diákjai – szeretik a foglalkozásokat. A Dombi Alpár szakmai vezetésével zajló, 60 órás tehetségműhely áprilisban zárul, de gondolkodnak egy magasabb szintű folytatásban, a robotikát érintő tevékenységek formájában. Ugyanakkor megjegyezte, hogy partnereik a háromszéki program Kárpát-medencei szintű kiterjesztését is fontolóra vették.