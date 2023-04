Drágul az ivóvíz és a csatornadíj

A jövő hónaptól alkalmazott új díjszabások a társaság által kiszolgált négy városban, Sepsiszentgyörgyön, Kovásznán, Kézdivásárhelyen és Bodzafodulón, illetve 13 községben – Árkos, Barátos, Dobolló, Gelence, Gidófalva, Illyefalva, Kézdiszentlélek, Kökös, Sepsibodok, Sepsikőröspatak, Szentkatolna, Uzon, Zágonbárkány – érvényesek. Az áremelés következtében az ivóvíz fogyasztói ára a korábbi 6,66 lejről 8,01 lejre emelkedik (ez 1,35 lejes többlet), míg a szennyvíz díja 5,62 lejre módosul a korábbi 4,68 lejről (ez 0,94 lejjel magasabb árat jelent). A regionális vízszolgáltató ismertette azt is, nyilvántartásaik szerint egy átlagos háromszéki fogyasztó 2,7 köbméter vizet használ el havonta, „ami a víz- és szennyvízdíjjal szorozva 36,8 lejnek felel meg”.

Kozsokár Attila, a Közüzemek Rt. vezetője közölte, a drágulást az infláció értékének – 15,5 százalék – megfelelően hajtották végre, illetve a tavaly bevezetett befektetési alapba előirányzott százalékot is beépítették az új árba. Utóbbi kapcsán az igazgató rámutatott, a fejlesztési alap célja a szolgáltatás minőségének javítása. Mint azt egy korábbi tájékoztatóján leszögezte, az ebbe befolyó összeget teljes egészében visszaforgatják a hálózatfejlesztésbe, korszerűsítésbe azokon a településeken, ahol a vállalat a szolgáltató. „Kézdivásárhelyen például négy év alatt 30 százalékra esett vissza a meghibásodások száma, ott nagyon látványos a javulás. Tökéletes most a rendszer? Nem. De nekünk az a célunk, hogy a fogyasztó minél kevesebbet érezzen ebből. A befektetési alapunkat Kovásznán már nagyobb munkálatra fordítottuk, Bodzafordulón pedig évek óta húzódó munkákat fejezünk be belőle. (…) Az a pénz, amely ebbe az alapba befolyik a kifizetett számlákból, a fogyasztókhoz kerül vissza. A befektetési alapba befolyó összeget is emelnünk kellett, ez megfelel az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület által tavaly elfogadott árpolitikában rögzített 5,7 százaléknak” – magyarázta Kozsokár Attila.