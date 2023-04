Honismereti osztálykirándulásokat támogatnak

Április 26-áig lehet pályázni a Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) által az idén is meghirdetett, Nem térkép e táj! című programban elnyerhető támogatásokra, amelyeket főleg diákoknak szánnak.

Az összesen 20 ezer lejes alapból egynapos, megyén belüli osztálykirándulások megszervezéséhez járul hozzá az alapítvány és néhány cég (Elco, ErPék, Nexxon, Eurocenter Amőba, Orex), a cél Háromszék minél jobb megismerése és az osztályközösségek erősítése. Egy pályázattal 500–1000 lejt lehet elnyerni, ami útiköltségre fordítható; a további kiadásokat (például belépti díjakat) önrészként kell hozzátenni. A pályázatokat az osztályvezető pedagógusnak kell benyújtania, az iratcsomónak az útiterv mellett a szakmai vezető (magyar nyelvű) önéletrajzát és a tan­intézmény vezetőjének láttamozását is tartalmaznia kell. A támogatás odaítéléséhez jól megszervezett programot kér a HKA, amelyben kulturális, földrajzi, történelmi, gazdasági látványosságok megtekintése is szerepel; előny, ha egy osztály helyi vállalkozáshoz látogat el (ez lehet többek között fafaragó, sajtkészítő, krumplitermesztő, pék, nyomda, vendéglátóipari egység és számítógép-fejlesztő is). A pályázati űrlapok és tudnivalók a hka.ro honlapon érhetők el.

A programról Bereczki Kinga, a HKA ügyvezető igazgatója elmondta: az idén 15 000 lej gyűlt be céges felajánlásokból, a többit az alapítvány tette hozzá, és ha szükséges, még felpótolják. Tavaly nagyon sikeres volt a kezdeményezés: 31 kirándulást támogattak, amelyeken 1258 diák és 50–60 felnőtt kísérő vett részt. Arra kiemelten figyelnek, hogy ne csak magyar, hanem román osztályok is pályázzanak és menjenek, a felhívást román tannyelvű iskolákhoz is eljuttatták.