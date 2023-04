Parkolj és utazz /X/

Ha repülővel utazunk és nem tudjuk máshogy megoldani, akkor sok esetben kényszerülünk arra, hogy saját kocsival kell kimennünk a repülőtérre. Persze ilyenkor a parkolás megoldása mindig nagy dilemma, hiszen nem is szeretnénk túl sokat fizetni, de szeretnénk kellő biztonságban tudni gépjárművünket.

Hogyan parkoljunk okosan?

Ha a budapesti repülőtér által biztosított parkolókat szeretnénk igénybe venni, akkor fel kell kötnünk a gatyánkat. Ha egy vagy akár több napra szeretnénk elutazni, sajnos a parkolás kisebb vagyonba kerül. Viszont amennyiben okosan szeretnénk dönteni, akkor a legjobb, ha egy olyan külsős ferihegyi parkolási lehetőséget választunk, ahol transzferszolgáltatást is biztosítanak. A Reptéri Parkoló Centrum parkolói kiválóan alkalmasak arra, hogy akár több napra is biztonságban tudhassuk az autónkat. Így gyorsan és időben érkezhetünk a repülőtérre, és már a felszállás előtt is kipihenten, aggodalommentesen hangolódhatunk az utazásra.

Foglalj időben!

Ha nem szeretnénk izgulni azon, hogy lesz-e számunkra parkolóhely, akkor érdemes előre gondolkozni. Amennyiben időben foglalunk, még nyugodtabban tudunk otthonról elindulni, hiszen tudjuk, hogy meglesz a tökéletes hely, ahol akár napokra teljes biztonságban lesz a gépjárművünk. Így a gondos előrelátással biztosíthatjuk az utazásunk zökkenőmentességét.

Mire figyeljünk, amikor magára hagyjuk az autónkat?

Legyen szó hosszabb vagy rövidebb reptéri parkolásról, mindig figyeljünk az alábbiakra.

* Minden értéket vegyünk ki a kocsiból. Talán a legfontosabb akkor nagy hangsúlyt fektetni erre, ha egy őrizetlen parkolóban hagyjuk a kocsinkat. Ilyenkor könnyen feltörhetik a járművünket és kiszedhetik az értéktárgyainkat.

* Érdemes levenni az akkumulátorsarut, azaz áramtalanítani a rendszert. Főleg akkor fontos, ha tudjuk, hogy már régi az akkumulátor. Apróbb kis zárlat vagy egy lemerült aksi, és könnyen szomorú vége lehet a nyaralásnak. Fő az elővigyázatosság!

* Ha motorral parkolunk, lehetőség szerint többször is nézzük át, hogy jól zároltuk-e, vagyis rendesen lelakatoltuk-e a motort.

* Továbbá a járművünk elhagyása előtt alaposan nézzük meg a keréknyomást, illetve nézzük át a kocsi vagy motor külső állapotát is.

Ha nem egy egyszerű, őrizetlen parkolóban hagyjuk a gépjárművet, hanem egy folyamatosan védett, reptér közeli parkolóban pihentetjük, akkor ezek miatt nem kell aggódnunk. Sokkal nagyobb biztonságban tudhatjuk a járművünket, ha egy ilyen helyre gurítjuk be, amíg mi nyaralunk.

Az autó van értünk, de mi is az autóért

Ha nincs megfelelő biztonságban az autónk, akkor sajnos megeshet, hogy a későbbiekben nem tudja majd kiszolgálni az igényeinket. Mivel a gépjármű egy érték, ezért biztosítsuk neki a teljes körű biztonságot, még ha távol is vagyunk tőle. A lényeg, hogy mindig legyünk előrelátóak és foglaljunk időben védett parkolóhelyet gépjárművünknek. (X)