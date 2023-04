Kedvezményes kölcsön

Következő írásunk

2023-04-14: Közélet - Demeter Virág Katalin:

NEXT – A jövő kezdete címmel indít új programot a sepsiszentgyörgyi Turul Iroda, amely a pályaválasztás előtt álló diákokat segítené abban, hogy felkészülten és tudatosan hozzanak döntést jövőjük kapcsán. A kezdeményezéshez helyi kis és középvállalkozások, valamint ­országos érdekeltségű nagyvállalatok is csatlakoztak – derült ki a civil szervezet beszámo­lójából. A programban részt vesz a Háromszék napilap is.