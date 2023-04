Segítenek dönteni a fiataloknak

NEXT – A jövő kezdete címmel indít új programot a sepsiszentgyörgyi Turul Iroda, amely a pályaválasztás előtt álló diákokat segítené abban, hogy felkészülten és tudatosan hozzanak döntést jövőjük kapcsán. A kezdeményezéshez helyi kis és középvállalkozások, valamint ­országos érdekeltségű nagyvállalatok is csatlakoztak – derült ki a civil szervezet beszámo­lójából. A programban részt vesz a Háromszék napilap is.

A hiánypótló program kidolgozása a Turul Iroda szerint azért vált szükségessé, mert úgy tapasztalják, egyre nagyobb az eltérés a munkaerő-piaci valóság (szakmák fejlődése, humánerőforrás-hiány, a fiatalok mindennapi tevékenységekben való kitartásának hiánya stb.) és az oktatási rendszer között. Ugyanakkor azt is észlelték, hogy a végzős diákok sokszor nem tudják eldönteni, milyen szakma felé irányuljanak, és bizonytalanok annak tekintetében is, hogy kilépjenek-e a munkaerőpiacra vagy inkább tanulmányaikat folytassák. Ezekben a kérdésekben kíván utat mutatni a NEXT – A jövő kezdete program.

A kezdeményezők szerint a fiatalok pályaorientációjának támogatása révén a végzősök „reális képet kaphatnak arról, mit jelent a mai világban a szakmaválasztás, mit jelentenek egyes szakmák és melyek azok a személyiségbeli készségek és képességek (az ún. soft skillek)”, amelyek segítik őket a jövőt illető döntéseikben. A három hónapos, 15–20 diák bevonásával zajló program tereplátogatások, kerekasztal-beszélgetések mellett műhelymunkát is magában foglal. Ezek során megismerhetik a vállalkozói, illetve az IT és a mesterséges intelligencia világát, a pénzügyi intelligenciát, betekintést nyerhetnek a sport és a vendéglátás mellett a közalkalmazotti státusz világába, de rálátást biztosítanak számukra a mérnöki szakmára, a kommunikáció és a média területére is. A jelentkezőknek kötelező módon részt kell venniük a készségeik és képességeik fejlesztését célzó műhelymunkákon.

A Turul Iroda a pályaorientációs program koncepció­ját a MATTERZ tanácsadó céggel szoros együttműködésben dolgozta ki.