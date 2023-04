Tánczos Barna: A környezetvédelmi támogatásokkal az RMDSZ élhetőbbé teszi a településeket

Országos konzultációt indított az RMDSZ, amelyben a romániai magyarokat a szövetség ­kormányzati munkájáról kérdezik, és felmérik a lakosság gondjait. A környezetvédelmi minisztérium élén olyan intézkedéseket foganatosított az RMDSZ, amely hosszú távon rendezi és biztos alapokra helyezi a fenntartható erdőgazdálkodást, ember és medve konfliktus­mentes együttélését, az energiahatékonyság növelését, a víz- és hulladékgazdálkodást. Mindezekre nem csak alkalmazható jogszabályok születtek, de több milliárd eurós támogatási programok is indultak a lakosság és az önkormányzatok számára. Tánczos Barna tárcavezető szerint azért is fontos a konzultáció, mert leméri, hogy az általa vezetett minisztérium intézkedéscsomagjai hogyan hatnak az önkormányzatok működésére és a közösség életére.

– Az elmúlt két évben a válságok miatt a lakosságnak számos területen volt szüksége támogatásra. A kihívások sorában a környezetvédelem tagadhatatlanul hátrább került. A minisztérium hogyan támogatta a lakosságot?

– Több mint két éve dolgozunk azon a környezetvédelmi minisztériumban, hogy a környezetvédelem ne csak korlátozásokat, hanem finanszírozást is jelentsen az állampolgároknak. Legyen szó zöldítésről, energiahatékonyságról, hulladékgazdálkodásról vagy erdőtelepítésről. A statisztikák minket igazolnak, ezek az eredmények elvitathatatlanok az RMDSZ-től. Két év alatt elértük például azt, hogy kétszeresére növeljük a forgalomból kivont régi, környezetszennyező autók számát. Tavaly már több mint 100 ezerrel csökkent a számuk, idén a helyi roncsautóprogram által újabb 100 ezerrel fog. Így tisztább lesz a környezetünk, a belélegzett levegő, és több tízezer erdélyi lakost is segítettünk új, kevésbé szennyező vagy elektromos autók vásárlásában. Továbbá 40 ezer családnak nyújtottunk támogatást napelemek felszerelésére a Zöld Ház program keretében. Idei célunk merészebb: 140 ezer család támogatása, ehhez rendeltünk költségvetést. Az önkormányzatokon keresztül közvetlenül is segítettük a lakosságot, új, hatékony közvilágítási rendszerek, töltőállomások, kerékpárutak épültek, energiahatékonyabbá tettük a középületeket.

– Mandátuma átvételekor jelentős problémát okozott Székelyföldön az elszaporodott medveállomány, a kudarcos vadgazdálkodás. Mit sikerült elérni ezen a területen?

– Az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának egyik prioritása az ember–medve együttélés megnyugtató módon való rendezése. Az elmúlt két évben „tüzet oltottunk”, rendkívüli esetekre kerestünk rendkívüli megoldásokat, annak érdekében, hogy megvédjük az emberi életet és a javakat. Egy olyan intézkedéscsomagot vezettünk be, amely biztosítja az emberi élet és a javak védelmét, a gyors beavatkozás lehetőségét és ezzel egyidejűleg azon dolgoztunk, hogy hosszú távon is kiszámíthatóvá és fenntarthatóvá tegyük a vadgazdálkodást. Mára elkészült az a tanulmány, amely 8 év óta először valós képet ad a medvepopuláció méretéről – egyértelműen kimutatva az állomány gyarapodását. Ez biztosítja a tudományos alapot arra, hogy a 2016 előtti időszakhoz hasonló aktív intézkedéseket hozzunk a medvepopuláció kezelésére, a veszélyeztetett területekre koncentráló megelőzési és beavatkozási kvótákkal. Ugyanakkor továbbra is érvényben marad az azonnali beavatkozást lehetővé tevő jogszabály, a védelmet szolgáló villanypásztorok beszerzésére is támogatási programot indítunk.

– A következő években az uniós helyreállítási csomagból Románia jelentős összegeket kap környezetvédelemre. Milyen beruházásokra számíthatnak helyi közösségeink?

– Az RMDSZ kormányzati munkájának köszönhetően 2026-ig Románia a helyreállítási tervből 3,9 milliárd eurót fordíthat vízgazdálkodásra, hulladékgazdálkodásra, valamint az erdők és a biológiai sokféleség védelmére. Ennek az összegnek a nagy része a helyi önkormányzatokhoz vagy közvetlenül a lakossághoz jut, településeinket, szülőföldünket fogja tisztábbá, élhetőbbé tenni. A mi munkánknak köszönhető, hogy Romániában először a kétezer lakos alatti kistelepülések is támogatást kapnak szennyvízkezelésre. De ugyanígy az állattartó gazdák számára is sikerült támogatási alapot elkülönítenünk trágyakezelő platformok megépítésére. A hulladékgazdálkodás terén már az építkezés előtt állunk: 600 olyan hulladékudvart adunk át, ahova a lakosság a nagy méretű hulladékokat viheti, 167 városban épülhetnek a szelektív gyűjtésre alkalmas legkorszerűbb digitális hulladékszigetek. Ezek jó része Erdélyben valósul meg.

– Az RMDSZ konzultációt tart. Az elmúlt két év kormányzati munkájáról és a következő időszak prioritásairól kéri ki az emberek véleményét. Miért fontos ez?

– Az RMDSZ kormányzati munkája az erdélyi magyarok elvárásainak a tükörképe kell legyen: ezért dolgozunk Bukarestben, hogy közösségeink valós igényeire keressünk és adjunk konkrét megoldásokat. Ezért nagyon fontos, hogy most félidőben hangsúlyosabban kérjük ki a közösség véleményét. Mutassanak fordított tükröt munkánkról. Számomra az elmúlt két évben a legnagyobb kihívás az volt, hogy a különböző krízishelyzetek, a Covid-válság és az energiaválság mindennapi problémái közepette is rá tudjuk irányítani a lakosság figyelmét arra, hogy a környezet védelmére minden körülmények között figyelni kell, a kihívásokra adott válaszok nem kerülhetik meg a vízminőség, az erdők állapotának, a levegő tisztaságának, vagy a hulladékgazdálkodásnak mindig égető kérdését. A környezetvédelmi problémák ugyanis hosszútávon meghatározzák az életünket. Ezért is fontos visszajelzést kapni arról, hogy azok a támogatási programok, amelyeket elindítottunk és azok az üzenetek, amelyeket megfogalmaztunk, a gyakorlatban hogyan segítik ezt a folyamatot. Arra bíztatok tehát mindenkit, hogy mondja el véleményét akár a kormanyzas.rmdsz.ro oldalon, akár a személyes találkozókon.

D. K.