Lehet-e bárdolatlanságra és ostobaságra, verbális erőszakra higgadtan, érvekkel válaszolni? Lehet és kell is, hiszen a kultúra mindenkor hatékonyabb és erősebb, mint a kulturálatlanság. Még akkor is, ha gyakorta úgy érezzük, barbároké lett köröttünk a világ. Sőt, mindazoknak, akik Nagykárolyban nacio­nalista hangzavart okoztak Kölcsey Ferenc szobrának avatásán, most, az ortodox húsvét nagypéntekén akár Jézus tanításait is érdemes figyelmébe ajánlani: mind ők, mind felbujtóik okulhatnának belőle.