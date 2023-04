A nyolcszoros bajnok az első pillanattól nyomás alá helyezte a vendégek védelmét, amelyet az első félidőben több hibára kényszerített. Niczuly Roland a 4. percben nagyot tévedett, Rangelo Janga labdát szerzett, Ciprian Deac lövése azonban az üres kapu fölé szállt. A 37 éves középpályás nem sokkal később ismét helyzetbe került, közeli lehetőségét a háromszéki kapus szögletre mentette, majd Chritopher Braun löketét is hárította. A játék képével ellentétben egy kontra végén váratlanul vezetést szerzett Cristiano Bergodi együttese, a 28. percben Cosmin Matei beadása után Andres Dumitrescu fejelt a hálóba (0–1). Ez volt a 22 éves balhátvéd második találata a SuperLigában, ebben az idényben az első. Hamar egyenlíthetett volna a címvédő, viszont Daniel Bîrligea fejese a felső lécről pattant vissza, aztán a Kolozsvári CFR a 44. percben sikerrel járt, Ermal Krasniqi beíveléséből Bîrligea bólintott a kapuba (1–1). Az első félidő ráadásában a fiatal támadó közel járt ahhoz, hogy megfordítsa az eredményt, ám Niczuly ezúttal is hatalmasat védett.

Szünet után is folytatódott a házigazdák ostroma, akárcsak Niczuly bravúrsorozata, ugyanis előbb Karlo Muhar távoli lövését, majd Bîrligea közeli fejesét hárította, azonban az 53. percben már tehetetlen volt, Jonathan Rodríguez pontatlan passzát követően Janga előkészítését Deac a jobb alsóba gurította (2–1). Aztán a 62. percben emberhátrányba került a sepsiszentgyörgyi csapat, miután Branislav Niňaj egy szabálytalanság miatt megkapta a második sárga lapját, így eldőlni látszott a mérkőzés. A folytatásban a vendégek teljesen veszélytelenek voltak a kapura, a címvédő magabiztosan őrizte előnyét, ráadásul a hátralévő időben még két újabb helyzetet is kidolgozott, viszont a Sepsi OSK hálóőre ezúttal is elemében volt, Yuri Matias fejesét és Janga lehetőségét is védte. Dan Petrescu alakulata három döntetlen után megszerezte az első győzelmét a rájátszásban és egy pontra felzárkózott az éllovas FC Farul Constanța mögé, amely ma 21 órától az FCSB otthonában játszik, míg a székelyföldi együttes harmadszor maradt alul a playoffban.

SuperLiga, felsőházi rájátszás, 4. forduló: Kolozsvári CFR–Sepsi OSK 2–1 (1–1).

Kolozsvár, Dr. Constantin Rădulescu Stadion, mintegy 3000 néző. Vezette: Iulian Călin (Ștefănești). CFR: Scuffet – Braun, Burcă, Matias, Manea – Krasniqi (Fica, 90+2.), Cvek, Muhar, Deac (Yeboah, 82.) – Bîrligea (Petrila, 58.), Janga. Vezetőedző: Dan Petrescu. Sepsi OSK: Niczuly – Niňaj, Bălașa (Ciobotariu, 50.), Tamás, Dumitrescu – Aganović, Rodríguez (Rondón, 77.), Papa (Păun, 64.), Matei (Gheorghe, 64.) – Ștefănescu, Šafranko (Tudorie, 77.). Vezetőedző: Cristiano Bergodi. Gólszerzők: Bîrligea (44.), Deac (53.), illetve Dumitrescu (28.). Sárga lap: Burcă (20.), illetve Niňaj (47., 62.). Kiállítva: Niňaj (62.).

További eredmények, playout: FC U Craiova–FC Voluntari 3–3 (gólszerzők: Bahassa 22., Chițu 54., Bauza 69., illetve Aliji 66., Nemec 76., Florea 82.), Aradi UTA–FC Botoșani 0–2 (gsz.: Mailat 12., 35.), Mioveni–FC Hermannstadt 0–2 (gsz.: Paraschiv 34. – tizenegyesből, 66.).

A playoff táblázata:

1. Farul 2 1 0 6–4 39

2. CFR 1 3 0 6–5 38

3. FCSB 1 2 0 4–3 34

4. Craiova 0 2 1 4–5 29

5. Rapid 0 2 1 3–5 28

6. Sepsi OSK 1 0 3 5–6 24

A sepsiszentgyörgyi csapat legközelebb pénteken játszik a SuperLigában, 20.30-tól az Universitatea Craiova ellen lép pályára a Sepsi OSK Arénában a felsőházi rájátszás ötödik fordulójában.