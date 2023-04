Tortoma Önképzőkör

Április 18-án, kedden 19 órától a baróti művelődési ház Bodosi Dániel-termében Ez egy jó döntés volt címmel vetített képes élménybeszámolóra kerül sor Gazdag Katalin tanárnő, illetve Incze-Veress Szabina, Gâlcă-Demeter Szeréna és Szabó Iringó diákok (Gaál Mózes Általános Iskola, Barót), a Szegeden megtartott nemzetközi Közgazdászpalánta verseny győztes csapata részvételével. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban április 20-án, csütörtökön 19 órától a Pam param című előadást játssza. Koncepció, koreográfia: Andrea Gavriliu. Jegyek a központi jegyirodában, a biletmaster.ro oldalon, valamint előadás előtt a helyszínen kaphatók.

Zene

KÜLÖNLEGES KONCERTSZÍNHÁZI ELŐADÁS. Rendkívüli színházi előadásra kerül sor április 21-én, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Vecsei H. Miklós zenekara, a QJÚB, valamint a Platon Karataev együttes közös produkciója, A kocka kibontása című előadás igazi kuriózumnak számít mind zenei, mind pedig színházi értelemben, a sokrétű műsor Pilinszky János és Csoóri Sándor szövegeire támaszkodik. A színház, a zene és a performance határterületein mozgó csapat minden tagja a maga szakterületének elismert művésze. Zenekar: Hegedűs Bori (ének), Frimmel Jakab (billentyű, elektronika), Mihalik Ábel (dob), Paczári Viktor (basszusgitár), Ratkóczi Huba (szólógitár). Rendező: Vecsei H. Miklós. A jegy ára 30, kedvezményesen 15 lej. Jegyek kaphatók a városi kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám) és az eventim.ro oldalon, utóbbi esetben csak teljes árú belépőt lehet váltani.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész Mozi műsorán kedden: 16.15-től Super Mario Bros.: A film (magyarul beszélő), 16.30-tól Dungeons and Dragons: Betyárbecsület (román feliratos), 18 órától Ennio Morricone (román felirattal), 19 órától Hat hét (magyar filmdráma), 20.45-től A tökéletes vacsora (román felirattal), 21 órától 65 (román feliratos); szerdán: 15.30-tól Avatar: A víz útja (magyarul beszélő), 16.15-től Super Mario Bros.: A film (magyarul beszélő), 18 órától Nyolc hegy (magyar feliratos), 19 órától A pápa ördögűzője (magyarul beszélő), 20.45-től Egy szép reggelen (román feliratos), 21 órától 65 (magyarul beszélő); csütörtökön: 16.30-tól Nyuszisuli – A húsvét-mentőakció (magyarul beszélő) és románul beszélő, 18 órától A tökéletes vacsora (magyar felirattal) és John Wick: 4. felvonás (magyarul beszélő), 20.30-tól Nyolc hegy (román feliratos), 21 órától A pápa ördögűzője (románul beszélő).

Hitvilág

LELKINAP HÁZASPÁROKNAK. A Családpásztor Evangelizációs Szolgálat Hetvenszer hétszer – Megbocsátás a házasságban címmel szervez lelkinapot a csíksomlyói Jakab Antal Házban április 22-én, szombaton. Miért kell megbocsátanunk a társunknak? Mi segíthet abban, hogy a megbocsátást még komolyabban vegyük a házasságban? Hogy a nap ne nyugodjék le a haragunk fölött? – többek között ezekre a kérdésekre szeretnének válaszokat adni, kapaszkodót nyújtani a házaspárok számára. Előadó: Fülöp László nagykászoni plébános, illetve meghívott házaspárok. Jelentkezni a csaladpasztor.com oldalon lehet.

TERÁPIÁS PROGRAM. A Bonus Pastor Alapítvány május 8–19. között újabb 12 napos terápiás programot szervez szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára a szentkatolnai Rebeka Missziós Központban. Várják mindazok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játék- vagy egyéb függőséggel terhelt életmódjukon. Jelentkezési határidő: május 1. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni lehet Gergely Dóránál (0745 202 042 – Kézdivásárhely és környéke), Kozma Ferencnél (0757 489 778 – Sepsiszentgyörgy és környéke).

Megjelent

Megjelent a Korunk áprilisi száma, amelynek témája a rovarológia. A „rovarológia” nem létező szó ‒ ebben az esetben az entomológia tudományos megközelítései és a humán tudományok, illetve a nagyközönség által közösen belakott terepet kívánja jelezni. A rovarok fontos részesei az ökológiai folyamatoknak, de méreteiknél fogva hajlamosak vagyunk másodlagosnak tekinteni jelenlétüket az ember életében. A lapszám entomológus szakértők ‒ Keresztes Lujza, László Zoltán, Markó Bálint, Varga Máté ‒ bevonásával veszi számba a legidőszerűbb kérdéseket, amelyek a rovarok földi ökoszisztémában betöltött helyét érintik. A tematikus összeállítás vizsgálja a rovarok kulturális reprezentációit, művészeti ágazatokban való jelenlétét is olyan szerzők cikkei révén, mint Balázs Imre József, Florin Bican, Kovács-Újszászy Péter, Serestély Zalán, Szabó R. Ádám. A kapcsolódó irodalmi anyagot Berszán István, Németh Zoltán, Orcsik Roland, Simona Popescu, Tófalvi Zselyke jegyzi.

Nyílt nap a Csipike Óvodában

A Csipike Óvodában az idén ősszel is indul katolikus csoport. Szeretettel várják a jelentkezőket. Nyílt nap is lesz az óvodábana április 18-án, kedden 10 és 12 óra között, ahol az érdeklődők bepillantást nyerhetnek abba, hogy mit is jelent a katolikus csoport.

Röviden

KÖZSZÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi autóbuszok ma hétvégi program szerint (fél­óránként) közlekednek.

TEGA-PROGRAM. Az ortodox húsvétra való tekintettel a Tega Rt. ügyfélszolgálata ma szünetel. A hulladékelszállítás a megszokott program szerint zajlik.

LOMTALANÍTÁS VIDÉKEN. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el kedden Erősdön és Előpatakon, szerdán Hidvégen és Nyáraspatakon, csütörtökön Bölönben és Bölönpatakon, pénteken Középajtán. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max (Sensiblu) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 312 049). Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465). Gyermekfogászati ügyeletet a hét minden napján a Lázár Mihály utca 3. szám alatti Sepsi Centrum Dentalnál tartanak (telefon: 0740 092 561).

Pályázati felhívás

Nem térkép e táj! címmel a Háromszéki Közösségi Alapítvány pályázati lehetőséget biztosít egynapos osztálykirándulások megszervezésére Háromszéken az osztályközösségek erősítése és a szülőföld jobb megismerése céljából. Az összesen 20 ezer lejes alapból egynapos, megyén belüli osztálykirándulások megszervezéséhez járul hozzá az alapítvány és néhány cég (Elco, ErPék, Nexxon, Eurocenter Amőba, Orex), a cél Háromszék minél jobb megismerése és az osztályközösségek erősítése. Egy pályázattal 500–1000 lejt lehet elnyerni, ami útiköltségre fordítható; a további kiadásokat (például belépti díjakat) önrészként kell hozzátenni. A pályázatokat az osztályvezető pedagógusnak kell benyújtania, az iratcsomónak az útiterv mellett a szakmai vezető (magyar nyelvű) önéletrajzát és a tanintézmény vezetőjének láttamozását is tartalmaznia kell. A támogatás odaítéléséhez jól megszervezett programot kér a HKA, amelyben kulturális, földrajzi, történelmi, gazdasági látványosságok megtekintése is szerepel; előny, ha egy osztály helyi vállalkozáshoz látogat el (ez lehet többek között fafaragó, sajtkészítő, krumplitermesztő, pék, nyomda, vendéglátóipari egység és számítógép-fejlesztő is). A pályázatok leadási határideje: április 21. Az űrlapok a hka.ro honlapon érhetők el. További információk igényelhetők a hka@hka.ro e-mail-címen vagy a 0267 351 959-es telefonszámon.