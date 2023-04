Javában zajlik a háromszéki amatőr asztalitenisz-bajnokság, amelynek a 24. fordulójában simán nyert az éllovas Erege Bár csapata, s továbbra is őrzi egypontos előnyét a második helyen álló, de egy meccs elmaradásban lévő Hakuna Matatával szemben. Utóbbi együttes is győzelemmel zárta legutóbbi mérkőzését.

A háromszéki amatőr asztalitenisz-bajnokság 24. fordulójában az első helyezett Erege Bár csapata könnyedén győzött a Rákosi Törekvéssel szemben, a 2Dan San az Unikum együttesénél bizonyult jobbnak, a Topspin és a Kézdi Pong szoros meccset vívott egymással, a Hakuna Matata az Infinity Kovászna ellen gyűjtötte be a kötelező diadalt, a Backspin gárdája kiélezett csatában verte a Nagyajtát, míg a Vaskéz–Seth Team párharc 3–3-as állásról folytatódik majd. A csapatok két korábbról elhalasztott mérkőzést is bepótoltak az elmúlt héten: az egyiken a Rákosi Törekvés magabiztos játékkal múlta fölül a 2Dan San együttesét, a másikon a bajnoki címért harcoló Hakuna Matata győzedelmeskedett.

Az eredmények: 2Dan San–Unikum 7–2, Erege Bár–Rákosi Törekvés 7–2, Topspin–Kézdi Pong 5–4, Hakuna Matata–Infinity Kovászna 6–3, Backspin–Nagyajta 5–4, CfTuning–Iron Will elnapolva; bepótolt mérkőzések: Rákosi Törekvés–2Dan San 6–3, Vaskéz–Hakuna Matata 2–7. A rangsor: 1. Erege Bár 21 pont, 2. Hakuna Matata 20 p., 3. Seth Team 17 p., 4. Rákosi Törekvés 16 p., 5. Vaskéz 15 p., 6. CfTuning 13 p., 7. Topspin 12 p., 8. Backspin 8 p., 9. Nagyajta (84–105) 6 p., 10. Infinity Kovászna (66–105) 6 p., 11. 2Dan San 5 p., 12. Unikum 4 p., 13. Kézdi Pong 1 p., 14. Iron Will 0 p. A 25. forduló mérkőzései (április 18.): Erege Bár–Hakuna Matata, CfTuning–Infinity Kovászna, Topspin–Vaskéz, 2Dan San–Nagyajta, Unikum–Backspin, Kézdi Pong–Seth Team, Rákosi Törekvés–Iron Will. (t)