Az elmúlt héten Budapesten rendezték meg az utánpótlás boksz Magyar Kupát, amelyen ott volt az Erdélyi Godako Ökölvívó Sportklub is, melynek tizenhárom sportolója a magyar versenyeken a testvéregyesület Felcsút SK színeiben lépett szorítóba. A rangos magyarországi viadal mezőnyében ott volt a sepsiszentgyörgyi Bogyor Dávid is, aki a serdülő fiúk 60 kilogrammos súlycsoportjában tette próbára magát. A megyeszékhelyi fiú már a megmérettetés első napján felhúzta a kesztyűt, és pontozással győzött a magyar Barányi Brendon (Madárfészek Ökölvívó Akadémia) ellen. Egy nap pihenő után következett a szintén magyar Csikós Alex (Kecskeméti SC), akit ugyancsak 5–0-lal és pontozással vert meg a háromszéki öklöző. Szombaton, a kupaviadal utolsó versenynapján Komman Boldizsárral (Halasi Box Club) bokszolt a 13 esztendős Dávid, aki magabiztosan irányította a küzdelmet, amikor a mérkőzés bírója leléptette ellenfelét, és így sorozatban harmadik diadalát is begyűjtötte a Magyar Kupán. Dicséretes Bogyor Dávid teljesítménye, aki tavaly ősszel még bronz­éremmel fejezte be a korosztályos magyar bajnokságot, most viszont hibátlan mérleggel állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára.

„Bogyor Dávidnak három mérkőzése volt. Már az elsőn is szépen teljesített, és aztán folyamatosan javult, mérkőzésről mérkőzésre lépett előre. Öröm vele dolgozni, megérdemelten lett aranyérmes” – értékelte a szentgyörgyi sportoló teljesítményét Huszár Árpád, az Erdélyi Godako Ökölvívó Sportklub elnöke. „Büszke vagyok Dávidra, hiszen ez az aranyérem nagy eredmény a kis klubunk és a sepsiszentgyörgyi ökölvívás életében. Minden benne van ebben az első helyben: a vasfegyelem, a rengeteg munka, a napi edzések és a rengeteg kitartás. Köszönettel tartozom Huszár Árpádnak és stábjának azért, hogy mindenben támogatják a tanítványomat, és azért, hogy ott voltak mellette ezen a budapesti megmérettetésen. Hálás vagyok minden segítségért, támogatásért, amit tőlük kapunk, és még egyszer: nagyon büszke vagyok Dávidra” – nyilatkozta érdeklődésünkre Szőcs Dénes, sportolónk sepsiszentgyörgyi edzője. (tibodi)