Még több tanévet kell várni arra, hogy minden baróti tanintézmény megújuljon, szükséges tehát, hogy néhány, a katolikus egyház tulajdonában levő épületet továbbra is béreljen az önkormányzat. A helyi tanácstagok jóváhagyták, hogy a városháza hároméves megállapodást kössön a diákdombi és a miklósvári épület bérbevételére.

Benedek-Huszár János a határozattervezet bemutatásakor elmondta: a diákdombi épületet a 10-es törvény alapján szolgáltatták vissza az egyháznak, 2004-től bérlik, az utolsó szerződéskötés 2018-ban volt, majd évente meghosszabbították. Most azt javasolja, három évre szerződjenek, évente pedig a pénzromlás mértékével növeljék az egyház képviselői által kért bért. A régi havibér 8500 lej volt, most viszont azért kérik, hogy tízezer lejre emeljék, mert jelentősebb beruházást végeznének rajta.

Az épületre még legalább két-három évig szükség lesz – mondotta a városvezető. Mert bár igaz, hogy (ha minden rendben halad) a nyáron elkészül a líceum új épülete, de a régit egyelőre nem veheti át az általános iskola, hiszen az Országos Helyreállítási Alap (PNRR) támogatásával előbb azt is felújítják. Azt javasolta, a szerződés három évre szóljon, ám az legyen azon nyomban felbontható, ha a diákdombi termeket használó osztályok átvehetik a megújult – most még a középiskola által használt – termeket.

Zsombori Csaba független tanácstag arról érdeklődött, miért nem csak egy évre szól a szerződés, mert „eddig is így csináltuk”, mire a polgármester azt válaszolta, az nem igaz, például 2018-ban is kétéves szerződést kötöttek. Amúgy meg azért javasolta a három évet, mert úgy nem kell minden évben foglalkozniuk a kérdéssel: az épületre legkevesebb két évig mindenképpen szükség lesz, de könnyen lehet ebből három is, hiszen a munkát nem lehet akármikor végezni, csak ha az ingatlan huzamosabb ideig üresen áll, azaz a nyári vakációban. „A javítást úgy kell időzíteni, hogy az oktatási folyamatot szeptembertől júliusig ne zavarja, tehát gyakorlatilag egy évben két és fél hónapig lehet végezni, ami azt jelenti, minimum két tanévre erre az épületre szükségünk van” – mondotta Benedek-Huszár János.

Pál-Szilágyi Zoltán, az RMDSZ-frakció vezetője is úgy vélte, elég furcsa, hogy a szerződés meghatározott időre szól, de bármikor felbontható: akkor melyik változatról szól a megállapodás? – tette fel a kérdést. A polgármester válaszában úgy fogalmazott, a meghatározott időtartamú szerződésben benne szokott lenni, milyen feltételek mellett lehet felbontani korábban, ő csak azért javasolt három évet, mert még jó ideig szükség lesz az épületre.

A képviselő-testület elfogadta azt a határozatot is, amellyel a miklósvári iskolának otthont biztosító épület bérleti díját szabták meg. Ebben az esetben azért drágít a helyi plébánia, mert tíz éve nem módosult az ár, folyamatosan 1800 lejt fizetett az önkormányzat, másrészt nagyobb területet kell bérbe venniük, azaz megalapozott az immár 3200 lejes havibérre vonatkozó kérés – hangzott el. Benedek-Huszár János örvendetesnek mondotta, hogy nőtt a gyermeklétszám, s így már nem egy, hanem két osztályba lehetett év elején elosztani az öt évfolyamon tanuló gyerekeket. Hogy ez meddig lesz így, nem tudni, de az elkövetkező három évben egészen biztosan – mondotta. Az elöljáró megválaszolta a határozattervezet vitáján felmerülő egyetlen, Zsombori Csaba által feltett kérdést is: mindkét szerződés tartalmazza azt a kitételt, hogy a tulajdonosnak a bér legkevesebb negyedét az épület karbantartására és javításra kell fordítania.