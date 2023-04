Ismét ellepték Kézdivásárhelyt a varjak

A vetési varjak száma évről évre növekedik, és a városvezetés tehetetlen a varjúpopuláció bővülésével szemben. Több módszerrel is próbálkoztak: ragadozó madarak hangjával, fegyverropogást utánzó riasztással is megpróbálták elzavarni a fekete madarakat, de eredménytelenül. Eddig a legjobban bevált, leghatékonyabb módszer a fák visszanyesése, illetve a költési időszak előtt a fészkek eltávolítása volt, az okos madarak azonban a legmagasabb fákra költöztek át. A fészekrakás nem csak a Molnár Józsiás parkban, hanem a kórház udvarán lévő jegenyéken, a régi református temetőben, az Ady Endre utcában található gyermekotthon és a Bod Péter Tanítóképző fáin is zajlik. A varjak továbbterjeszkednek, fészkek jelentek meg a Rózsa lakónegyedben és a Bethlen Gábor utca végében lévő fákon is.