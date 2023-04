Vasárnap jelentette be a Her­tha BSC, hogy a Schalke otthonában elszenvedett „ijesztő” vereség (5–2) után szerződést bont Sandro Schwarz vezetőedzővel, júniusig pedig Dárdai Pál dirigál, aki így harmadik alkalommal irányítja a berlini klub első csapatát. Távozik a szakmai stábból Volkan Bulut és Daniel Fischer, viszont Bódog Tamás másod­edző továbbra is marad.

„Mindenki ismeri a Her­tha BSC együtteséhez fűződő viszonyomat, ezért nem is kellett sokáig gondolkodnom, amikor érkezett a hívás. Hat meccs van hátra, esetleg még további kettő, a csapattal együtt mindent megteszek azért, hogy a klub a Bundesligában maradjon. Nem lesz könnyű feladat, de már nagyon várom” – idézi a klub honlapja a magyar szakembert, aki a plusz két mérkőzéssel az osztályozóra utalt.

„Nagyon örülök, hogy Pál igent mondott nekünk, és átveszi a csapatot ebben a nehéz helyzetben. Pál már kétszer is megmutatta, hogy világos stílusával és elképzelésével képes stabilizálni egy csapatot és kivezetni az ilyen helyzetekből. Erről most is meg vagyunk győződve” – nyilatkozta Benjamin Weber sportigazgató.

Dárdai 286 bajnoki mérkőzéssel a mai napig klubrekorder, edzőként pedig a Hertha megmentőjeként tekintenek rá a szurkolók. 1997 és 2011 között összesen 372 meccsen játszott a fővárosiak színeiben, majd az utánpótlásban tevékenykedett edzőként. A felnőttcsapatot 2015 februárja és 2019 nyara, majd 2021 januárja és novembere között irányította. Harmadik érájában első bajnokiján, szombaton a Werder Bremen elleni hazai összecsapáson irányítja a csapatot.