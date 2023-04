Vecsei H. Miklós zenekara, a QJÚB, valamint a Platon Karataev együttes közös produkciója, A kocka kibontása című előadás igazi kuriózumnak számít mind zenei, mind pedig színházi értelemben, a sokrétű műsor Pilinszky János és Csoóri Sándor szövegeire támaszkodik. A színház, a zene és a performance határterületein mozgó csapat minden tagja a maga szakterületének elismert művésze. Zenekar: Hegedűs Bori (ének), Frimmel Jakab (billentyű, elektronika), Mihalik Ábel (dob), Paczári Viktor (basszusgitár), Ratkóczi Huba (szólógitár). Rendező: Vecsei H. Miklós. A jegy ára 30, kedvezményesen 15 lej. Jegyek kaphatók a városi kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám) és az eventim.ro oldalon, utóbbi esetben csak teljes árú belépőt lehet váltani.

VOKÁLSZIMFONIKUS HANGVERSENY. Az eddigi legnagyobb vokálszimfonikus hangversennyel nyitják az idei, jubileumi Szent György Napokat április 23-án, vasárnap 19 órától a Sepsi Arénában. Sepsiszentgyörgy városünnepének megnyitórendezvényén Giuseppe Verdi Requiemje csendül fel közel kétszáz művész előadásában. Fellépnek a Vox Humana, a Laudate, a Canticorum, valamint a Pro Musica és a Voces kórusok tagjai, hozzájuk csatlakozik a Marosvásárhelyi Filharmónia kórusa. A zenekar tagjai sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai, marosvásárhelyi, kolozsvári, nagyszebeni és bukaresti művészek, valamint a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai. Szólisták: Anda Pop szoprán (Brassó), Sebestyén-Lázár Enikő mezzoszoprán (Sepsiszentgyörgy), Bartos Barna tenor (Budapest), Lőfi Gellért bariton (Sepsiszentgyörgy). Karmester: Werner Gábor (Budapest). Jegyeket a főtéri jegyirodában vagy az eventim.ro oldalon lehet váltani.

Könyvbemutató

Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Lábas Házban lévő ideiglenes kiállítóterében április 21-én, pénteken 17 órától bemutatják László Ferenc Táj és tudomány. Válogatott írások a Székelyföld régészete és a művelődéstörténet köréből című kötetét. A kötet második, bővített kiadása is László Ferenc unokája, László Attila régészprofesszor gondozásában és előszavával a kolozsvári Mega Kiadónál jelent meg 2022-ben. Házigazda: Vargha Mihály múzeumigazgató. Meghívott vendég László Attila, akivel Sztáncsuj Sándor József, a Székely Nemzeti Múzeum régésze, a kötet szerkesztője beszélget.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban április 20-án, csütörtökön 19 órától a Pam param! című előadását játssza. Koncepció, koreográfia: Andrea Gavriliu. Jegyek a központi jegyirodában, a biletmaster.ro oldalon, valamint előadás előtt a helyszínen kaphatók.

36 ÉVES AZ ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház idén alapításának 36. évfordulóját és az előadó-művészet szolgálatában végzett folyamatos tevékenységét ünnepli. A TAM csapata az alkalomból egyedi ajándékokat sorsol ki a hűséges közönségének. Mindazok, akik az elkövetkező időszakban elmennek a színházba, a színház legelismertebb előadásaihoz kötődő egyedi kellékeket vagy tárgyakat vehetnek birtokba sorsolással. A belépőjegyekre ráírják a néző nevét és telefonszámát, a nyertes jegyek kisorsolására április 30-án kerül sor. A sorsolásra kerülő tárgyakat az Andrei Mureșanu Színház előcsarnokában lehet meg­tekinteni.

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR DIÁKSZÍNPAD. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében április 20-án 13 órától Madách Imre: Az ember tragédiája című előadásával vendégszerepel a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad. Az előadást rendezte: Molnár János. Jegyár: 10 lej. Regisztráció és további információk a 0730 600 279-es telefonon.

Tánc

SEPSISZENTGYÖRGYÖN A LORD OF THE DANCE. A világ leglátványosabb táncegyüttese, a Lord of the Dance május 19-én háromállomásos romániai turnéja során Sepsiszentgyörgyre érkezik. A 25 Years of Standing Ovations című lélegzetelállító előadásnak a Sepsi Aréna ad otthont. Jegyek korlátozott számban még válthatóak a iaBilet.ro hálózatában (a jegyárhoz hozzáadódik a jegyek kibocsátása után felszámolt illeték).

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész Mozi műsorán ma: 16.15-től Super Mario Bros.: A film (magyarul beszélő), 16.30-tól Dungeons and Dragons: Betyárbecsület (román feliratos), 18 órától Ennio Morricone (román felirattal), 19 órától Hat hét (magyar filmdráma), 20.45-től A tökéletes vacsora (román felirattal), 21 órától 65 (román feliratos).

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Erdély régi templomai. Homoróddaróc Brassó és Hargita megye határán levő kis falu. Öreg temploma minden hazai művészettörténeti összefoglalóban szerepel. • Pittner Olivér retrospektív kiállítása. A két világháború közti időszakban a nagybányai művésztelep egyik megújítója volt Pittner Olivér. Oniga Erika, a kiállítás szervezője és dr. Salat Csaba műgyűjtő emlékezik Pittner Olivérre, a magyar képzőművészet egyik nagy formátumú képviselőjére. • Szimmetriák Csíkszeredában. Laza beszélgetés egy színész, Borsos Tamás és egy amatőr, de lelkes tudománytörténész, Nagy Péter között.

Kiállítás

KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁS. Április 24-én, hétfőn 15 órakor a sepsiszentgyörgyi belvárosi Szent József-plébánia hittantermében a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör megnyitja az Élő népművészet című kiállítását, amelyen varrottasokat, hímzéseket és gyöngy ékszereket mutatnak be. A kiállítást megnyitja Vinkler Aranka Aurélia szakkörvezető, hímző népi iparművész, a népművészet mestere; méltatja ft. Ilyés Zsolt plébános, házigazda és Magyarosi Imola művészettörténész, várositanács-tag. A kiállítás megtekinthető április 24. és május 5. között naponta 9–18 óráig.

Tortoma Önképzőkör

A baróti művelődési ház Bodosi Dániel-termében ma 19 órától Ez egy jó döntés volt címmel vetített képes élménybeszámolóra kerül sor Gazdag Katalin tanárnő, illetve Incze-Veress Szabina, Gâlcă-Demeter Szeréna és Szabó Iringó diákok (Gaál Mózes Általános Iskola, Barót), a Szegeden megtartott nemzetközi Közgazdászpalánta verseny győztes csapata részvételével. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Örmény nemzeti est Kézdivásárhelyen

A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház dísztermében a Zöld Nap Egyesület szervezésében kerül sor az év első örmény nemzeti estjére április 22-én, szombaton 19 órától. Alik Mazmanyan és Mariam Evanesyan, a Heal the Earth – reloaded edition II. projekt örményországi ESC-önkéntesei ismertetik a szülőföldjüket egy interaktív bemutató segítségével. Az est során sok mindent megtudhatnak Örményországról, híres örményekről, ünnepekről és hagyományos ételekről. Ugyanakkor egy örmény verset is meghallgathatnak a jelenlévők. Bővebben a zoldnap.info honlapon.

Nyílt nap a Csipike Napközi Otthonban

A sepsiszentgyörgyi Csipike Napközi Otthonban ma 10 és 12 óra között nyílt napot tartanak. Szeretettel várják a következő tanévben kiscsoportot kezdő gyermekeket és szüleiket.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermébe.

Röviden

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

LOMTALANÍTÁS VIDÉKEN. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Erősdön és Előpatakon, szerdán Hidvégen és Nyáraspatakon. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE KLUB. A gyűjtőket szerdán 16 órától a Cserebere Klubba, a humorkedvelőket, kikapcsolódni vágyókat 18 órától a Humorpincébe várják a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési

Házban.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max (Sensiblu) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 312 049). Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465). Gyermekfogászati ügyeletet a hét minden napján a Lázár Mihály utca 3. szám alatti Sepsi Centrum Dentalnál tartanak (telefon: 0740 092 561).