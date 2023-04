Előző írásunk

Meghívták őket már a legbarátságosabb magyar könnyűzenei fesztiválra, a júniusi Fishing On Orfűre, de fellépnek július közepén a Tusványos 32. kiírásán, majd az augusztusi Double Rise-on is felcsendülnek legismertebb dalaik... Semkit ne tévesszen meg a felsorolás, ez nem egy befutott banda nyári koncertsorozata, hanem annak a hat sepsiszentgyörgyi fiatalnak az első komolyabb fesztiválidénye, akik székely poszt-punkkal próbálják meghódítani az erdélyi és a magyar zenei világot. A megyeszékhelyi Raklap – május 5-én a Kispál és a Borz előzenekara lesz a budapesti koncerten! – sajátos hangzásával és szövegvilágával lopta be magát a közönsége szívébe, fellépéseik alkalmával pedig azon vannak, hogy a zenéjükkel kapcsolódni tudjanak hallgatóikhoz, akikből érzelmeket szeretnének kiváltani.