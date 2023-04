Új segélycsomagok rászorulóknak

A Maszol.ro hírportál beszámolója szerint nagyjából 220 ezer személy lesz majd jogosult az új, egyenként négyezer lejes segélyre. A lakásfelújításra szánt utalványokat a szociális lakásokban élők is megkaphatják, alapvető háztartási gép alatt pedig a gáztűzhelyet, a mosógépet és a hűtőszekrényt értik; az igényeket szociális ankéttal mérik majd fel. Az idősek számára egy külön segélycsomaggal is készülnek, amely alapján biztosítják az otthoni gondozásukat, egészségügyi ellátásukat vagy akár az étkeztetésüket is. „Arról még nem döntöttünk, hogy egyenként milyen összeget kaphatnak majd a kedvezményezettek, de összesen 150 millió eurós költségvetést különítettünk el erre a célra” – nyilatkozta Boloș. Azt egyelőre még nem tudni, hogy mikor vezetik be ezeket a támogatásokat.