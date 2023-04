Zűrös vasárnap volt

A jelzett időszakban 686 lehetséges bűncselekményről érkezett bejelentés, és 128 személyt értek tetten 132 bűncselekmény elkövetése közben. 15 személy ellen rendeltek el valamilyen kényszerintézkedést, és 13 országos vagy nemzetközi körözés alatt álló személyt kerítettek kézre. A közlekedési rendőrség 129 forgalmi engedélyt vont be és 307 gépkocsivezetői jogosítványt függesztett fel, ezek közül 67-et ittas vezetés, ötöt kábítószer hatása alatt történő vezetés miatt. Ugyanakkor 3925 szabálysértést is megállapítottak, a kirótt bírságok értéke meghaladja az 1,5 millió lejt. A tűzoltók 1188 sürgősségi helyzetben nyújtottak elsősegélyt, 76 tüzet oltottak el, hat esetben roncsok közé szorult embereket szabadítottak ki. A beavatkozások során nyolc embert mentettek meg, és négy büntetést róttak ki összesen 4500 lej értékben. A légi főfelügyelőség pilótái 11 küldetést teljesítettek és 11 bajbajutott embert mentettek meg. E napon a határrendészek 30 törvényszegést állapítottak meg, ebből 16 bűncselekmény, 14 szabálysértés volt. A kirótt bírságok értéke meghaladja a 7700 lejt, és 570 ezer lej értékben koboztak el javakat. Nem engedtek be az országba 21 külföldi állampolgárt, mert nem tettek eleget a belépési feltételeknek, 17 román állampolgárt pedig a törvényi előírásokra hivatkozva, különböző okokból nem engedtek ki Romániából.