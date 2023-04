Nicolae Ciucă kormányfőt nem vizsgálták, mert ő funkciójából adódóan különös figyelmet kap. Nos, március folyamán a PSD-s miniszterek szerepeltek a legtöbbet: átlagosan 40 alkalommal jutottak el a sajtón vagy a közösségi médián keresztül egy átlag romániai polgárhoz (ez összesen közel 32 ezer megjelenést jelent), miközben a PNL tárcavezetői átlag 33, az RMDSZ-es kormánytagok pedig átlag 10 alkalommal. Grindeanut Ligia Deca oktatási és Bogdan Aurescu külügyminiszter követi a sorban, amelynek túlsó végén Constantin-Daniel Cadariu tusztisztikai, Angel Tîlvăr védelmi és Florin Marian Spătaru gazdasági miniszter áll. Az RMDSZ-es tárcavezetők közül Tánczos Barna a kilencedik legtöbbet szereplő kormánytag, Cseke Attila fejlesztési miniszter a 15., Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes a 16., Novák Károly Eduárd sportminiszter pedig a 18. helyen áll a 21 tagú kabinetben a márciusi sajtójelenlétet illetően. (Transtelex)

ELADÓSODNAK AZ ÖNKORMÁNYZATOK IS. Nemsokára kivételnek számít az az önkormányzat, amely nem folyamodik hitelhez annak érdekében, hogy a szükséges fejlesztéseket folytatni tudja a településeken – véli Korodi Attila csíkszeredai polgármester, aki szerint az európai uniós és kormánytámogatások megvalósításához szükséges önrész a folyamatos áremelkedések mellett egyre nagyobb kihívást jelent. Akkora volumenű európai uniós támogatások jönnek ezekben az években a városokba, községekbe, amelyek társfinanszírozása érdekében mindenkinek hitelre van szüksége. Most már Székelyföldön a városok közül az kivétel, akinek nincs hitelvonala – magyarázta. Csíkszereda is kivétel még, de mivel hosszú távra terveznek és látják a számokat, már egyeztetnek nemzetközi pénzintézetekkel, mert Korodi úgy látja, hogy átmenetileg szükséges lesz kölcsönhöz folyamodni. Ezek nélkül nem tudják lehívni az európai pénzeket, és a város fejlődése leáll, ami az elöljáró szerint sokkal drágább megoldás, mint az, hogy megvalósítsák a projekteket, és utána törlesszenek. A témával kapcsolatban egyébként májusban szakmai konferenciát is szerveznek, amelyre az önkormányzatok mellett kormányzati intézmények, bankok képviselőit is meghívják. (Székelyhon)

KÖZPÉNZ, DE TITOK. Ugyanazzal a bérelt luxusrepülőgéppel utazott Dél-Amerikába Klaus Iohannis, amellyel nemrég Japánt és Szingapúrt is megjárta. Az elnöki hivatal azóta sem közölte, hogy mennyiért bérelték ki a gépet, pedig közpénzről van szó; maga az államfő is úgy nyilatkozott, hogy „ilyen a törvény”. A Cotroceni-palota az 1998/755-ös kormányrendeletre hivatkozott, amely szerint az ilyen repülőutak részletei titkosak; de titkos maga a rendelet is, nem jelenik meg sem a Hivatalos Közlönyben, sem másutt. Ennek ellenére Traian Băsescu volt államfő egy-egy repülőútjának költségeit közölték már, sőt, Iohannis első mandátumának elején megtett brüsszeli útjának árát sem titkolták el. (G4Media)