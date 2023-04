A Made in Sepsi ArtBrunch – Kóstolj bele a művészetbe! címmel futó kezdeményezést Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK) vezetője mutatta be. A koncepciót – melynek lényege, hogy a képzőművészek vendégül látják a munkásságuk iránt érdeklődőket, bemutatják az alkotóműhelyüket és némi harapnivaló mellett elbeszélgetnek az alkotás folyamatáról, örömeiről, nehézségeiről – külföldről hozták, habár itt is volt már (2021-ben) műterem-látogatási lehetőség a közönség számára. Az EMŰK mellett több művelődési intézmény is bekacsolódott a szervezésbe, és sikerült összeállítani egy olyan eseménysort, amely közelebbi rálátást nyújt a leginkább kiállításokról vagy köztéri szobrokról ismert kortárs képzőművészetre, a műtermekben pedig néha egészen más világot lehet felfedezni, de az ismert művekről, azok mondanivalójáról is lehet kérdezni.

Naponta két időpontban lehet műterem-látogatásra menni: április 24-én, hétfőn 11 órától Vargha Mihály szobrászművész a Csíki utcai műhelyében, 17 órától Petrovits István szobrászművész a Domb utcában, kedden 11 órától Simó Enikő textilművész, délután 5 órától pedig Nicu Barb festőművész a 105-ös tömbházban fogadja az érdeklődőket. Szerdán 11 órától Miklóssy Mária, Albert Levente és Éltes Barna képzőművészek Temető utcai műtermei nyílnak meg, 18 órától pedig Izsák Előd, Koter Vilmos és Vetró-Bodoni Barnabás (Baji) képzőművészek a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben adnak kóstolót a vizuális művészetekből.

Minden műterem-látogatásra előre be kell jelentkezni, mert egyszerre csak tíz személyt tudnak az alkotók fogadni, a Magmában pedig húsz fő a létszámkorlát. Aki minderről lemarad, az április 27-én, csütörtökön 19 órától az ArtBrunch Finisszázs című záróeseményen kaphat egy kis ízelítőt a neves sepsiszentgyörgyi művészek munkáiból: az EMŰK földszinti termeiben pop-up kiállítást rendeznek, és erre már nem kell előre bejelentkezni. Az ArtBrunch eseményein a részvétel ingyenes, az uzsonnát helybeli vendéglátók biztosítják.