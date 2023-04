Negyvenezer gyümölcsfa

Úgy kezdődött, hogy Fleckhammer Ottó a szülőfalujába, Magyarhermárnyba vitt 250 őshonos gyümölcsfacsemetét, amelyeket egy barátjától, a felvinci Szepessy Jenő növénytermesztőtől szerzett be. A fákat két óra alatt elkapkodták, és innen jött az ötlet, hogy az egész megyére kiterjedő programot indítsanak el az őshonos, az itteni éghajlati és terepviszonyokat jól bíró gyümölcsfákkal, amelyek egészséges élelmet is biztosítanak a családoknak – mesélte a HKA elnöke, aki azt is megmutatta, mekkora táblázatokkal és kimutatásokkal dolgozott az elmúlt években. Ez volt a pihenése, szórakozása a cég működtetése és a magánélete mellett – állítja; attól nem tart, hogy ezután unatkozni fog, vannak az alapítványnak más programjai is.

Ami a gyümölcsfákat illeti, a cél az volt, hogy minden helységbe jusson belőlük. A megyét öt térségre osztották: Sepsi-, Kézdi- és Orbaiszék, Erdővidék, Bodzavidék az első évben (2013-ban) 400–400 csemetét kapott, majd évről évre többet, az idén például 6705-öt osztottak szét, ebből 1284-et Sepsiszentgyörgyön, ahol hosszú sorban álltak értük az emberek; eleinte még válogattak, végül elfogadták, ami maradt. A városokat egyébként négy éve vonták be a programba, azelőtt csak a községekbe vittek fát. Az kapott, aki először jelentkezett, egy család legtöbb öt csemetét.

A csemeték nem mind Felvincről érkeztek: Pap Loránd Lehel nyikómalomfalvi faiskolája volt a másik beszállítójuk. Eleinte csak az őshonos fajtákat hozták, de volt igény az újabbakra is, ezért ilyeneket is beszereztek. Összesen 29-féle almafa-, 20-féle körtefa-, 9-féle szilvafa-, 8-féle cseresznyefa-, 5-féle meggyfa- és 4–4 féle barackfacsemetét osztottak szét, egy részüket ingyen, a többit termelői áron.

Többnyire az önkormányzatokkal működtek együtt: volt, ahol azonnal lecsaptak a lehetőségre, olyan is, ahol ímmel-ámmal, de néhány településre vissza is tértek. Fleckhammer Ottó elmondta: ha lesz még kérés, jövőben lehet szó némi kiegészítésről, a program azonban lezárul, hiszen így is túlhaladták a kitűzött céljukat, az elmúlt tíz évben 40 ezer helyett 41 ezer gyümölcsfa-csemetét telepítettek Háromszékre.