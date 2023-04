Új erdélyi magyar párt alakult

A Magyar Polgári Erő alapítását olyan aktív közéleti szereplők kezdeményezték, akik az eddig kialakult politikai struktúrákat nem tekintik megfelelőnek tevékenységükhöz – olvasható az új párt közleményében, amely „a magukra hagyott vagy kirekesztett nemzeti gondolkodású polgárok igényével” indokolja az újabb harmadik erdélyi magyar politikai szervezet létrehozását. A Kulcsár-Terza József által aláírt közlemény emlékeztet arra, hogy a 2016-os választások alkalmával az MPP „a verseny és az együttműködés helyes arányát” alkalmazva tizenöt polgári polgármesteri tisztséget nyert el, és ennek eredményeként a polgári párt két képviselője jutott be a román törvényhozásba (szerk. megj.: az RMDSZ listáin), általuk pedig „az autonómia ügye a közbeszéd témájává vált, Székelyföld autonómia-statútumának törvénytervezete kétszer is a parlament asztalára került”. A közlemény szerint a „nemzeti oldal” nem erősödött az MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) egyesítésével, ellenkezőleg, a „lemorzsolódások és a kizárások miatt egyre gyengülő pártok fúziója által létrehozott” Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) sokak bizalmát elvesztette. A közlemény egyébként nem nevezi nevén egyik erdélyi magyar politikai szervezetet sem, mi tettük meg az érthetőség kedvéért.

Az MPE céljai a következők: a nemzeti érdekek politikai eszközökkel történő érvényesítése, benne „magyar identitásunk megőrzése, az autonómia különböző formáinak mindenkori következetes képviselete és elérése, szimbólumaink és anyanyelvünk szabad használatának biztosítása, nemzeti közösségünk szellemi és épített örökségének védelme és visszaszerzése, gyermekeink védelme, önazonosságtudatuk erősítése, biztonságuk és anyanyelven történő oktatásuk szavatolása, valamint közösségeink számára a hagyományőrzés és a fejlődés lehetőségének megteremtése”. Az alapítók szerint „az erdélyi magyar politikai kultúra képes arra, hogy a verseny és együttműködés ne csak a magyar érdekek érvényesítését, hanem a magyarok közötti békességet is megerősítse”, ezért nem ellenfélnek, hanem néhol versenytársnak, máshol pedig partnernek tekintik a két magyar politikai szövetséget; a „versenyezni, ahol lehet, együttműködni, ahol szükséges” alapelvét közös dokumentumban kívánják rögzíteni.

Az MPE közleménye nem nevezi meg az új párt alapító tagjait, a Krónika azonban a bukaresti törvényszék honlapján Mezei László György (az okmányokban Vasile Gheorghe), Kurtuly István és Incze Lajos András nevét találta meg. A végzésből az is kiderül, hogy a párt központi székhelyét Szatmárnémetiben jegyezték be, jele pedig egy stilizált láng. Azt is említi a Krónika, hogy a második parlamenti mandátumánál tartó Kulcsár-Terza József jelenlegi képviselőtársa Zakariás Zoltán, az alig négy hónapja bejegyzett EMSZ új elnöke. A Maszol viszont úgy tudja, hogy az MPP és az EMNP volt elnökei, Mezei János és Csomortányi István is az új párt alapítói közé tartozik. A portál emlékeztet arra, hogy Kulcsár-Terza József már 2019 végén megalapította az Erdélyi Polgári Mozgalmat (az MPP-ből kizárt vagy perifériára szorított politikusokkal együtt), ám el is határolódott tőle, ahogy biztosítékot kapott arra, hogy újból képviselőjelölt lehet. Így most az RMDSZ képviselőházi frakciójában Zakariás Zoltán képviseli az RMDSZ ellenzékeként fellépő EMSZ-t, Kulcsár-Terza József pedig az EMSZ ellenzékeként megalakított MPE-t.