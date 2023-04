Törvénysértő közbeszerzések a járvány alatt

Bűncselekménygyanús közbeszerzések zajlottak le, és alapos a gyanú, hogy az államnak jelentős károkat okozó más súlyos törvénysértések is történtek – állítja a koronavírus-járvány miatt elrendelt szükségállapot, majd veszélyhelyzet idején lebonyolított egészségügyi beszerzéseket vizsgáló parlamenti bizottság, amely tegnap nyújtotta be jelentését a képviselőházban.

A dokumentumot 15 napon belül a plénumban is megvitatják. A vizsgálóbizottság a meghallgatások és a vonatkozó dokumentumok átvizsgálása után arra a következtetésre jutott, hogy 2020. január 16-a és 2022. március 9-e között történtek bűncselekménygyanús közbeszerzések. A körülményekre való tekintettel a beszerzéseket szabályozó jogi keretnek rugalmasnak kellett lennie, az állami intézményeknek gyorsan kellett reagálniuk, az esetek többségében azonban fennakadást okozott, hogy olyan beszállító kapott közvetlen megbízást, amelynek nem volt kapacitása a kért termékmennyiség kiszállítására, vagy nem megfelelő minőségű termékeket szállított. Emellett túlárazott beszerzésekre is volt példa, illetve bizonyos esetekben előleget fizettek soha át nem vett termékekre – állapítja meg a bizottság. A koronavírus elleni oltásokkal is gond van: a beszerzésekkel kapcsolatban egyrészt korrupció gyanúja merül fel, másrészt nem tudni, hogy pontosan mennyit költött az állam az oltóanyagok megvásárlására és mekkora összeget veszített a lejárt szavatosságú készítmények megsemmisítésével vagy eladományozásával. A vizsgálódást nehezítette, hogy az illetékesek közül sokan – köztük Florin Cîţu volt miniszterelnök – el sem mentek a bizottsági meghallgatásra, a vakcinagyártókkal kötött szerződések titoktartási záradékai miatt pedig fontos információkhoz nem férhettek hozzá a testület tagjai.