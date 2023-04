A Pro Tv-nek nyilatkozó barlangászok szerint a világ egyik legnagyobb föld alatti gleccsere a globális felmelegedés miatt az utóbbi években rendre 20 centiméterrel zsugorodott, míg korábban sosem olvadt el belőle 3 centiméternél több. Az Erdélyi-szigethegységben, Felsőgirda (Gârda de Sus) mellett található több mint 120 ezer köbméternyi jégtömb, amelynek vastagsága néhol meghaladja a 36 métert, az egyik legnépszerűbb erdélyi turistalátványosság, évente több mint százezren keresik fel. „Harminc évvel ezelőtt egy körülbelül 1000 éves fatörzset majdnem teljesen jég borított, most pedig kibújt a jég alól. A jégtömb közelében képződő sztalaktitok és sztalagmitok 30 évvel ezelőtt 4–5 méteresek voltak, most mindössze 2–3 méteresek” – magyarázta Cristian Ciubotărescu barlangász, a Sfinx Gârda Barlan­gászegyesület elnöke. A föld alatti gleccser olvadása nemcsak azért aggasztó, mert így a barlang sokat veszít látványosságából, hanem azért is, mert a több mint száz éve kutatott jégtömb úgy működik, mint a klímaváltozás archívuma, amelyből a kutatók rendkívül értékes információkat nyernek. Emellett több mint 10 ezer éves, még élő baktériumokat is találtak a jégben, derül ki a pressone.ro cikkéből. A szigethegységben további négy föld alatti gleccser ismert, de ezek közül az egyik, a Vârtop 2012 és 2014 között elolvadt, a szakemberek szerint nem is a meleg levegőtől (mert az nem éri el a mélyen levő jeget, a nehezebb hideg levegő miatt), hanem a szikla repedésein beszivárgó meleg esőktől. (Transtelex)

DÜHÖNG A TAVASZ. Nagy mennyiségű csapadékot jósoltak a meteorológusok szerte az országban a héten, néhol vihar és jégeső is várható, a hegyekben pedig havazás. A lavinaveszély 1800 méter fölött már most magas, a legmagasabban levő meteorológiai állomásoknál, a Bucegi-hegységben (az Omul-csúcsnál) és a Fogarasi-havasokban (a Bâlea-tónál) egyaránt 2,5 méteres a zömmel friss hóréteg. (Digi24)

ÖL MÉG A KORONAVÍRUS. Három évvel a világjárvány kitörése után még mindig naponta több áldozatot szed Romániában a koronavírus. A múlt héten 4201 új koronavírusos megbetegedést igazoltak, nagyjából minden negyedik beteg (jelenleg 1172 személy) kórházban van, 11,4 százalékuk (134 személy) pedig intenzív terápiára szorul; zömük (107 személy) nincs beoltva. Április 10-e és 16-a között 40-en hunytak el a fertőzés következtében, az előző hetekben 37 és 59 között mozgott az áldozatok száma, ami naponta 5–8 elhalálozást jelent. Hivatalosan egyébként 68 001 áldozata van a járványnak Romániában, 3,38 millió igazolt megbetegedés mellett. (ms.ro)