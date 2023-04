Gyarapodott Gelence vagyona

Ezeket a területeket az előtte dolgozó községvezetők, mint tartalékot adták át az állami alapba, holott a községnek egyáltalán nem volt legelője. Időközben, miután polgármester lett, előkerültek azok az iratok, melyek szerint a területek nem voltak visszaigényelve. Többszöri próbálkozás után megtört a jég, és sikerült visszaszerezni s betelekkönyveztetni ezeket. Sajnos, a Musáton lévő egykori erdőjussukat végleg elveszítették.

Hegyi legelőt kaptak vissza a Hertán pusztáján és a Bejenáron, valamint a Csere-oldalban több mint kétszáz, a Lőrinczben pedig több mint hetven hektárt. A községközpont szívében egy közel négyhektáros területet szereztek vissza ugyancsak prefektusi rendelettel, amit eddig senki nem használt. A 3,8 hektáros beerdősödött területen illegális szemétlerakók létesültek, amelyek veszélyeztették a szomszédságában lakók egészségét. A tavaly több alkalommal is meggyúlt a bozót és az ott tárolt szemét, ahová a tűzoltókat is mozgósítani kellett. A községháza munkatársai a közelmúltban erőgépekkel eltávolították a felső földréteget, amelyben a szemét és növényzet megtelepedett, most végzik a terület kiegyenlítését és feltöltését.

A polgármester azt is elárulta, habár Gelence a megye legnagyobb magyar községe, erdők szempontjából az egyik legszegényebb önkormányzat, hiszen alig 39 hektár erdejük van, amit ugyancsak a kormányhivatal segítségével kaptak vissza.