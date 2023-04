Az eseményről Biró Erika szörcsei református lelkész számolt be lapunknak. Mint elmondta: a nagy érdeklődésnek örvendő rendezvényre a gyülekezet imatermében került sor. A versmondó diákokat elkísérték felkészítő pedagógusaik és szüleik is, de a helybéliek közül is jelen voltak néhányan, hogy meghallgassák a verseket, illetve a barátosi ifjúsági zenekar műsorát. A közönséget és a vetélkedő résztvevőit, valamint a zsűri tagjait – Ambrus Ágnes egyetemi tanárt, Bacsó István székelytamásfalvi és Incze Hunor orbaiteleki lelkipásztorokat – a házigazda és szervező Biró Erika lelkész köszöntötte, pár szóban felvázolva a magyar költészet napjának jelentőségét.

A vetélkedőn Petőfi-versek hangzottak el. A szavalók szabadon választhatták a szívükhöz legközelebb álló költeményt. „Egy-egy ügyesen átadott üzenet mosolyt vagy épp könnyeket csalt a lelkes közönség arcára. Nagy tapssal jutalmazták az egyre bátrabb szavalókat. Az értékelés ideje alatt a barátosi ifjúsági zenekar előadásában Kormorán- és más ismert dalok hangzottak el, az izgatottan várakozó versenyzők üdítőt, ropit fogyaszthattak. A díjazottak értékes könyvjutalomban részesültek” – közölte Biró Erika lelkész.

A zsűri döntése alapján a 0–II. osztályosoknál első helyezett Péter Boróka (Zabola), második Bogdán Bence Hunor (Szörcse), harmadik Csákány Hanna (Zabola), dicséretben részesült Pap Lilla (Szörcse) és Bogdán Barna Hunor (Szörcse). A III–IV. osztályosoknál első helyezett Teleki Anita (Páva), második Szőcs Nóra (Székelytamásfalva), harmadik Gerebenes Letícia Diána (Páva) és Szász Kamilla (Székelytamásfalva), dicséretben részesült Majoránt Beáta (Páva), különdíjjal jutalmazták Gergely Denisza Alexandrát (Páva). Az V–VIII. osztályosok csoportjában első helyezett Szabó Renáta (Kovászna), második Paizs Gellért (Székelytamásfalva), harmadik helyezett Todorán Borbála Éva (Székelytamásfalva).

A zabolai tanulókat Fejér Ágota, a szörcseieket Barabás Hajnalka, a székelytamásfalviakat Balogh Tímea és Tusa János, a pávaiakat Kádár Edit pedagógus készítette fel. A kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum VIII. osztályos diákja, Szabó Renáta a közösségi oldalon közzétett felhívás nyomán maga jelentkezett a szavalóversenyre, mentor nélkül tanulta meg a vetélkedőn előadott Sohasem volt az szerelmes… című Petőfi-verset, amellyel első díjat nyert.