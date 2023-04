Cica WC szagtalanítás felsőfokon /X/

Ha cicatulajdonos vagy, akkor nem kell elmagyarázni számodra a cicaalom tisztaságának fontosságát. Hisz a kis bársonytalpúak komfortérzete fontos és persze ránk, gazdikra is hatással van.

Ha sikerül megteremteni azt a helyet, ahol jól érzik magukat, akkor nekünk, gazdiknak is sokkal egyszerűbb és kellemesebb lesz a közös élet. Ennek fontos helye az alomtálca, a benne lévő alom és annak tisztasága is.

Tedd komfortossá számára

A macskaillemhely szagtalanítását többféle módszerrel és praktikával, illetve a megfelelő alomdobozokkal érheted el. A Falatozoo.hu állateledel webáruház alomkínálatában nem csak ásványi és szilikonos almokat, hanem remek kiegészítő termékeket is találsz.

Ezek egyike a macskaalom-szagtalanító. Ezek segítségével elérheted, hogy cicusod illemhelye sokkal komfortosabb legyen és ami talán még fontosabb, sikerüljön a kellemetlen szagokat magában az alomban tartani. Ha lehet pont addig, amíg a kitakarítás végre megtörténhet.

Teremts rendes és tiszta környezetet

A macskaalom lehet csomósodó és nem csomósodó fajtájú. A csomósodó macskaalomban a nedvesség kicsi labdacsokká áll össze, a nem csomósodó csak beszívja a nedvességet. Ezzel tehát a szagok magának az alom anyagának a belsejébe kerülnek.

Ennek tehát eleve van egyfajta “szagtalanító hatása” is. Ám soha nem szabad elfelejteni az alom és az alomtálca rendszeres kitakarítását és az alom rendszeres cseréjét sem. Ha ennek ellenére mégis gondok lennének a szagokkal, az nem csak neked, de a puhatappancsosnak sem kellemes.

Ekkor bevetheted a speciális készítményeket: az alomszagtalanítókat. Ezeket vagy dezodor vagy púder formában forgalmazzák. Az utóbbit csak tetszés szerint rá kell helyezned az alomra. Az alkalmazott mennyiség csak tőled függ, de azért tudd, hogy nem érdemes túlzásokba esni.

A nagyon erőteljes illathatás ugyanis őkarmincája nemtetszését is kiválthatja és el is pártolhat az addig kedvelt illemhely használatától. Ez pedig újabb problémát jelent majd az eredeti gond megoldása helyett.

Kellemetlen helyett kellemes illat

A Falatozoo.hu állateledel webáruházban már illatosított macskaalmokat is találsz. Ezeket is nagy nedvességfelvevő képességű anyagokból gyártják és még az illatuk is kellemes. Ha ehhez szeretnéd a cicádat hozzászoktatni, azt szokták tanácsolni a hozzáértők, hogy eleinte csak kis mennyiséggel próbálkozz.

Keverj az addig használt, jól ismert alom anyagához egy keveset az illatosított új anyagból. Hamar kiderül, mit is szól hozzá doromboló barátod. Ha tetszést arat nála, akkor nyert ügyed van. Ha nem, akkor kipróbálhatod még az öntisztító alomdobozt és a macska étrendjét is felülvizsgálhatod. Egy kis változtatás gyakran elegendő a kellemetlen szaghatások ellen.

A kellemetlen alomszagok ellen érdemes mihamarabb felvenni a kesztyűt, hogy mind a cicus, mind a gazdi számára komfortosabbak legyenek a mindennapok. (X)