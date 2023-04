SZÓLÓKONCERT GUARNERI-CSELLÓVAL. Május 20-án, csütörtökön 19 órától rendkívüli csellókoncertre hívja a közönséget az Árkosi Kulturális Központ (Sepsiszentgyörgy, Zeneház, Olt utca 6. szám). A világhírű brassói Anton Niculescu csellóművész egy 1709-ben készült Guarneri-csellóval koncertezik, melyet koncert után be is mutat, és mesél nem mindennapi hangszeréről. Jegyeket előre is meg lehet vásárolni naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 20 lej.

KÜLÖNLEGES KONCERTSZÍNHÁZI ELŐADÁS. Rendkívüli színházi előadásra kerül sor április 21-én, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Vecsei H. Miklós zenekara, a QJÚB, valamint a Platon Karataev együttes közös produkciója, A kocka kibontása című előadás igazi kuriózumnak számít mind zenei, mind pedig színházi értelemben, a sokrétű műsor Pilinszky János és Csoóri Sándor szövegeire támaszkodik. A színház, a zene és a performance határterületein mozgó csapat minden tagja a maga szakterületének elismert művésze. Zenekar: Hegedűs Bori (ének), Frimmel Jakab (billentyű, elektronika), Mihalik Ábel (dob), Paczári Viktor (basszusgitár), Ratkóczi Huba (szólógitár). Rendező: Vecsei H. Miklós. A jegy ára 30, kedvezményesen 15 lej. Jegyek kaphatók a városi kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám) és az eventim.ro oldalon, utóbbi esetben csak teljes árú belépőt lehet váltani.

VOKÁLSZIMFONIKUS HANGVERSENY. Nagyszabású vokálszimfonikus hangversennyel nyitják az idei, jubileumi Szent György Napokat április 23-án, vasárnap 19 órától a Sepsi Arénában. Sepsiszentgyörgy városünnepének megnyitórendezvényén Giuseppe Verdi Requiemje csendül fel közel kétszáz művész előadásában. Fellépnek a Vox Humana, a Laudate, a Canticorum, valamint a Pro Musica és a Voces kórusok tagjai, hozzájuk csatlakozik a Marosvásárhelyi Filharmónia kórusa. A zenekar tagjai sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai, marosvásárhelyi, kolozsvári, nagyszebeni és bukaresti művészek, valamint a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai. Szólisták: Anda Pop szoprán (Brassó), Sebestyén-Lázár Enikő mezzoszoprán (Sepsiszentgyörgy), Bartos Barna tenor (Budapest), Lőfi Gellért bariton (Sepsiszentgyörgy). Karmester: Werner Gábor (Budapest). Jegyeket a főtéri jegyirodában vagy az eventim.ro oldalon lehet váltani.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Ma és április 20-án, pénteken 18 órától az 1×1 Királyfi című zenés mesejátékot játsszák a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház stúdiótermében (Szabadság tér 1. szám). Rendezte: Dávid Péter. Egyszer egy királyfi, mit gondolt magában... – indul a mese, és gondolatának teremtő erejével máris megelevenedik minden élettelen anyag. A bábok, a hangszerek, a kellékek, a jelmezek mind a királyfit segítik, hogy meglelje az igaz szerelmét és megtanulja az uralkodás igazságosságát. Az előadást 5 éves kortól ajánlják. Jegyeket foglalni, az előadással kapcsolatban érdeklődni a 0755 335 400-as telefonszámon, Csüdöm Eszternél lehet. További információk a facebook.com/Cimborak oldalon.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban április 20-án, csütörtökön 19 órától a Pam param! című előadását játssza. Koncepció, koreográfia: Andrea Gavriliu. Jegyek a központi jegyirodában, a biletmaster.ro oldalon, valamint előadás előtt a helyszínen kaphatók.

36 ÉVES AZ ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház idén alapításának 36. évfordulóját és az előadó-művészet szolgálatában végzett folyamatos tevékenységét ünnepli. A TAM csapata az alkalomból egyedi ajándékokat sorsol ki hűséges közönségének. Mindazok, akik az elkövetkező időszakban elmennek a színházba, a színház leg­elismertebb előadásaihoz kötődő egyedi kellékeket vagy tárgyakat vehetnek birtokba sorsolással. A belépőjegyekre ráírják a néző nevét és telefonszámát, a nyertes jegyek kisorsolására április 30-án kerül sor. A sorsolásra kerülő tárgyakat az Andrei Mureșanu Színház előcsarnokában lehet megtekinteni.

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR DIÁKSZÍNPAD. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében április 20-án 13 órától Madách Imre: Az ember tragédiája című elő­adásával vendégszerepel a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad. Az előadást rendezte: Molnár János. Jegyár: 10 lej. Regisztráció és további információk a 0730 600 279-es telefonon.

Könyvbemutató

Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Lábas Házban lévő ideiglenes kiállítóterében április 21-én, pénteken 17 órától bemutatják László Ferenc Táj és tudomány. Válogatott írások a Székelyföld régészete és a művelődéstörténet köréből című kötetét. A kötet második, bővített kiadása is László Ferenc unokája, László Attila régészprofesszor gondozásában és előszavával jelent meg a kolozsvári Mega Kiadónál 2022-ben. Házigazda: Vargha Mihály múzeumigazgató. Meghívott vendég László Attila, akivel Sztáncsuj Sándor József, a Székely Nemzeti Múzeum régésze, a kötet szerkesztője beszélget.

Tánc

SEPSISZENTGYÖRGYÖN A LORD OF THE DANCE. A világ leglátványosabb táncegyüttese, a Lord of the Dance május 19-én háromállomásos romániai turnéja során Sepsiszentgyörgyre érkezik. A 25 Years of Standing Ovations című lélegzetelállító előadásnak a Sepsi Aréna ad otthont. Jegyek korlátozott számban még válthatóak a iaBilet.ro hálózatában (a jegyárhoz hozzáadódik a jegyek kibocsátása után felszámolt illeték).

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész Mozi műsorán ma: 15.30-tól Avatar: A víz útja (magyarul beszélő), 16.15-től Super Mario Bros.: A film (magyarul beszélő), 18 órától Nyolc hegy (magyar feliratos), 19 órától A pápa ördögűzője (magyarul beszélő), 20.45-től Egy szép reggelen (román feliratos), 21 órától 65 (magyarul beszélő).

Hitvilág

ELŐADÁS SEPSIBÜKSZÁDON. Ma 18 órától a sepsibükszádi vendégházban előadást tart Ferencz Emese, az erdélyi Mária Rádió munkatársa, aki a segítségkérés és elfogadás mikéntjéről beszél a jelenlévőknek. Minden érdeklődőt várnak.

Tavaszi Zöld Napok Kézdivásárhelyen

A Zöld Nap Egyesület április 21–23. között a Föld napja alkalmából tizenharmadik alkalommal megszervezi a Tavaszi Zöld Napokat. A háromnapos rendezvénysorozaton érdekes előadásokat, kerekasztal-beszélgetést, kiállítást, szemétgyűjtést szerveznek, de a kikapcsolódásról sem feledkeznek meg: lesz asztalitenisz-bajnokság és lassúsági kerékpárverseny is. A Tavaszi Zöld Napok legfontosabb célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet a környezetvédelem fontosságára, és sarkallja a lakosságot arra, hogy a természet harmóniáját megőrizze. Bővebben a zoldnap.info honlapon.

Előadás a függőségről

Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében április 20-án, csütörtökön 17 órától várnak minden érdeklődőt a With(OUT) Connection című előadásra, melyet közösen szervez a Turul Iroda és az Ifjúsági Iroda. Az interaktív előadáson dr. Hermány Imola ideggyógyász, Sz. Márk Linda pszichológus és dr. Gerely Orsolya szociológus válaszol meg kérdéseket a képernyő előtt töltött idő hatásairól, a közösségi média befolyásáról és a telefonos függőségről. Életünkben egyre többször mutatjuk a függőség jeleit, ami egy igazán nagy értéktől, az időtől foszt meg minket. A résztvevők tapasztalataiból kiindulva, a meghívottak segítségével több kisfilm is fog készülni, amelyek erre a függőségre hívják fel a figyelmet. Az előadás minden korosztály számára nyitott, és kérdéseket is fel lehet tenni. Ha valaki szeretné megérteni, miért lesz a 20 percből egy óra, miért nőtt hozzá a kezéhez a telefon, és hogyan tud ellenállni ennek az új függőségnek, ott a helye.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max (Sensiblu) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 312 049). Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE KLUB. A gyűjtőket ma 16 órától a Cserebere Klubba, a humorkedvelőket, kikapcsolódni vágyókat 18 órától a Humorpincébe várják a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési

Házban.

SERES ANDRÁS VARRÓKÖR. A néprajzkutató szellemiségét követő varrókör ma 17 órától a sepsiszentgyörgyi Dohány utcai Irgalmas Samaritánus Keresztyén Oktatási Központban tartja foglalkozását.

LOMTALANÍTÁS VIDÉKEN. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Hidvégen és Nyáraspatakon, csütörtökön Bölönben és Bölönpatakon. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.