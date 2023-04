Két hónapra lezárják a Csíki utcát

A lezárt utcarészt az ideiglenesen kétirányúvá váló Templom, Daczó és Vojkán utcákon át elérhető Erege, a folytatásában levő Szarvas és a Romulus Cioflec utcákon lehet kikerülni.

A Csíki utca felújítása 2021 nyarán kezdődött, és az idén be kell fejezni. A polgármesteri hivatal közleménye szerint egy hosszabb és összetettebb folyamat vége felé tartunk, amelyet a lakosság számára „láthatatlan” munkálatok előztek meg: források megszerzése, tervezés, előkészítés, dokumentációk, műszaki tervek elkészítése, közbeszerzés. A következő szakaszban a víz- és szennycsatorna-, illetve az esővíz-elvezető hálózatot cserélték ki (ezzel volt a legtöbb gond, lapunk többször is beszámolt róluk menet közben), majd a gázvezetékeket és a villanyhálózatot is, ősszel pedig két sávot ideiglenesen leaszfaltoztak, hogy ne a gödrös-sáros úton kelljen közlekedni egész télen a város egyik legforgalmasabb utcájában.

Most ezt az ideiglenes aszfaltot felmarják, új útalapot készítenek, leaszfaltozzák az úttestet és a járdákat, és kiépítik az új közvilágítási rendszert.

A Csíki utca korszerűsítése egy nagyobb, a városi mobilitási tervhez kapcsolódó beruházási csomag része, ide tartozik a Gyár, a Stadion, a Nicolae Iorga és a Grigore Bălan utcák felújítása is, illetve az Oltmező és a Păiș David utcák járdáinak megépítése. Ezek közül nagyobb beavatkozásra (vezetékcserékre) csak a Gyár utcában van szükség, a többiben mindössze új aszfaltréteget kell elteríteni. A munkálatokat négy cég végzi, amelyekkel Sepsiszentgyörgy önkormányzata március közepén írta alá a szerződést, a kivitelezési határidő egy év.