KÉZDIVÁSÁRHELYEn a Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 13 órától Madách Imre: Az ember tragédiája című előadásával vendégszerepel a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad. Az előadást rendezte: Molnár János. Jegyár: 10 lej. Regisztráció és további információk a 0730 600 279-es telefonon.

KOVÁSZNÁN a Művelődési Központban április 22-én, szombaton 19 órától a Pokolsár Egyesület színjátszó csoportja bemutatja Tamási Áron: Vitéz lélek című felújított előadását, mellyel magyarországi turnéra készülnek. Helyfoglalás az érkezés sorrendjében, további információ a Városi Művelődési Ház jegypénztáránál vagy a 0744 364 250-es telefonszámon.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Április 20-án, pénteken 18 órától az 1×1 Királyfi című zenés mesejátékot játsszák a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház stúdiótermében (Szabadság tér 1. szám). Rendezte: Dávid Péter. Az elő­adást 5 éves kortól ajánlják. Jegyeket foglalni, az előadással kapcsolatban érdeklődni a 0755 335 400-as telefonszámon, Csüdöm Eszternél lehet.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész Mozi műsorán ma: 16.30-tól Nyuszisuli – A húsvét-mentőakció (magyarul és románul beszélő), 18 órától A tökéletes vacsora (magyar felirattal) és John Wick: 4. felvonás (magyarul beszélő), 20.30-tól Nyolc hegy (román feliratos), 21 órától A pápa ördögűzője (románul beszélő).

Kiállítás

KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁS. Április 24-én, hétfőn 15 órakor a sepsiszentgyörgyi belvárosi Szent József-plébánia hittantermében a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör megnyitja az Élő népművészet című kiállítását, amelyen varrottasokat, hímzéseket és gyöngy ékszereket mutatnak be. A kiállítást megnyitja Vinkler Aranka Aurélia szakkörvezető, hímző, népi iparművész, a népművészet mestere; méltatja ft. Ilyés Zsolt plébános, házigazda és Magyarosi Imola művészettörténész, várositanács-tag. A kiállítás megtekinthető április 24. és május 5. között naponta 9–18 óráig.

Könyvbemutatók

Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Lábas Házban lévő ideiglenes kiállítóterében április 21-én, pénteken 17 órától bemutatják László Ferenc Táj és tudomány. Válogatott írások a Székelyföld régészete és a művelődéstörténet köréből című kötetét. A kötet második, bővített kiadása is László Ferenc unokája, László Attila régészprofesszor gondozásában és előszavával jelent meg a kolozsvári Mega Kiadónál 2022-ben. Házigazda: Vargha Mihály múzeumigazgató. Meghívott vendég László Attila, akivel Sztáncsuj Sándor József, a Székely Nemzeti Múzeum régésze, a kötet szerkesztője beszélget.

♦ Április 23-án 16 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház gyűléstermében a nőszövetségi szeretetvendégség részeként bemutatják dr. Péter Sándor Fiatalok, még itt vagyunk – asszonyok önvallomásai című könyvét.

Zene

SZÓLÓKONCERT GUARNERI-CSELLÓVAL. Ma 19 órától rendkívüli csellókoncertre hívja a közönséget az Árkosi Kulturális Központ (Sepsiszentgyörgy, Zeneház, Olt utca 6. szám). A világhírű brassói Anton Niculescu csellóművész egy 1709-ben készült Guarneri-csellón játszik, melyet koncert után be is mutat, és mesél nem mindennapi hangszeréről. Jegyeket előre is meg lehet vásárolni 9–15 óráig. Egy jegy ára 20 lej.

KÜLÖNLEGES KONCERTSZÍNHÁZI ELŐADÁS. Rendkívüli színházi előadásra kerül sor április 21-én, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Vecsei H. Miklós zenekara, a QJÚB, valamint a Platon Karataev együttes közös produkciója, A kocka kibontása című elő­adás igazi kuriózumnak számít mind zenei, mind pedig színházi értelemben, a sokrétű műsor Pilinszky János és Csoóri Sándor szövegeire támaszkodik. A színház, a zene és a performance határterületein mozgó csapat minden tagja a maga szakterületének elismert művésze. Zenekar: Hegedűs Bori (ének), Frimmel Jakab (billentyű, elektronika), Mihalik Ábel (dob), Paczári Viktor (basszusgitár), Ratkóczi Huba (szólógitár). Rendező: Vecsei H. Miklós. A jegy ára 30, kedvezményesen 15 lej. Jegyek kaphatók a városi kulturális szervezőirodában és az eventim.ro oldalon, utóbbi esetben csak teljes árú belépőt lehet váltani.

VOKÁLSZIMFONIKUS HANGVERSENY. Az eddigi legnagyobb vokálszimfonikus hangversennyel nyitják a jubileumi Szent György Napokat április 23-án, vasárnap 19 órától a Sepsi Arénában. Sepsiszentgyörgy városünnepének nyitórendezvényén Giuseppe Verdi Requiemje csendül fel közel kétszáz művész előadásában. Fellépnek a Vox Humana, a Laudate, a Canticorum, valamint a Pro Musica és a Voces kórusok tagjai, hozzájuk csatlakozik a Marosvásárhelyi Filharmónia kórusa. A zenekar tagjai sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai, marosvásárhelyi, kolozsvári, nagyszebeni és bukaresti művészek, valamint a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai. Szólisták: Anda Pop szoprán (Brassó), Sebestyén-Lázár Enikő mezzoszoprán (Sepsiszentgyörgy), Bartos Barna tenor (Budapest), Lőfi Gellért bariton (Sepsiszentgyörgy). Karmester: Werner Gábor (Budapest). Jegyeket a főtéri jegyirodában vagy az eventim.ro oldalon lehet váltani.

ZÁRUL A HANGVERSENYÉVAD. A Plugor Sándor Művészeti Líceum diákkórusainak és szimfonikus diákzenekarainak koncertjével zárul az idei sepsiszentgyörgyi hangversenyévad május 5-én 19 órától a Tamási Áron Színház nagytermében. A hangversenyen fellép a Campanella Gyermekkórus, a Reménység Gyermekzenekar, az Eufónia Kamarakórus, a Szerenád Ifjúsági Kamarakórus, valamint a Marziale Ifjúsági Fúvószenekar. Jegyár: 30 lej, kedvezményesen 15 lej. Jegyeket a városi eseményszervező irodában (Szabadság tér 1. szám) és az eventim.ro oldalon (csak teljes árú jegy) lehet vásárolni.

Képernyő

RTV2. Ma 13 órától: Căbuz Andrea sepsiszentgyörgyi kiállítása. „Gyakorló festőként az foglalkoztat, hogy milyen hatást válthat ki egy mű a nézőben, és ezt hogyan valósítja meg. A festő munkásságában a legfontosabb, hogy a felkínált kép ne csak vizuális élményt nyújtson, hanem rögzítse és közvetítse azt, amilyen állapotban az alkotó létrehozta a művet, ezért nem kis szerepet kap az alkotó saját állapotának milyensége. Az alkotási folyamatban a természetes látképekből indulok ki, de alkotásaim nem nevezhetőek tájképeknek, inkább hangulatok, állapotok tükrözésére alkalmas „belső tájképek” – vallja Căbuz Andrea marosvásárhelyi képzőművész, aki egyéni kiállítással mutatkozott be Sepsiszentgyörgyön. z Küldj egy klipet! A Teddy Queen zenekar legújabb klipjét küldte el, amelyről a gyergyói trió két tagja mesél.

Kézdi Kupa tánc- és tornaverseny

A kézdivásárhelyi Kicsid Gábor Sportcsarnokban április 22-én, szombaton 11 órától Kézdi Kupa tánc- és tornaversenyt tartanak. Versenyben Barót, Balánbánya, Kovászna, Nagybacon, Sepsiszentgyörgy, Zágon és Kézdivásárhely táncosai, tornászai. Belépő: 5 lej, tanulók számára a belépés ingyenes. Jegyek elővételben a Tanulók Klubja titkárságán kaphatók.

Előadás a függőségről

Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében ma 17 órától várnak minden érdeklődőt a With(OUT) Connection című előadásra, melyet közösen szervez a Turul Iroda és az Ifjúsági Iroda. Az interaktív előadáson dr. Hermány Imola ideggyógyász, Sz. Márk Linda pszichológus és dr. Gerely Orsolya szociológus válaszol meg kérdéseket a képernyő előtt töltött idő hatásairól, a közösségi média befolyásáról és a telefonos függőségről. A résztvevők tapasztalataiból kiindulva, a meghívottak segítségével több kisfilm is fog készülni, amelyek erre a függőségre hívják fel a figyelmet. Az előadás minden korosztály számára nyitott, és kérdéseket is fel lehet tenni.

Röviden

LOMTALANÍTÁS VIDÉKEN. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Bölönben és Bölönpatakon, pénteken Közép­ajtán. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

PARNASSZUS IRODALMI KÖR. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyház tanácstermében szombaton 18 órától a sárkányrepülés hajdani bajnokára, a faragómesterre, néhai Szabó Józsefre emlékeznek, s felolvasnak verseiből is. A fia, Szabó Miklós hangszerkészítő előadást tart a hangszergyártásról.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max (Sensiblu) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 312 049). Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár a szolgálatos.