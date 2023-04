Idei első komolyabb kihívása előtt áll a sepsiszentgyörgyi Incze Kriszta, aki ma mutatkozik be a zágrábi birkózó Európa-bajnokságon. A megyeszékhelyi Sepsi-SIC kiválósága a 65 kilogrammos súlycsoportban lép pályára a horvátországi kontinensviadalon.

Hétfőn a szabadfogásúak nyitották a 2023-as zágrábi birkózó Európa-bajnokságot, amelyen szerdától a női sportolók is bizonyíthatnak, míg a kötöttfogásúak péntektől vasárnapig küzdenek meg az érmekért. A romániai birkózóválogatott tagjaként a mezőnyben ott van a sepsiszentgyörgyi Incze Kriszta is, aki a 65 kg-os súlycsoportban teszi próbára magát. A Sepsi-SIC kiválósága ma kezdi meg szereplését a horvát kontinensviadalon, de további három ellenfelével – köztük a címvédő ukrán Tetjana Szova Rizskóval – egyetemben kiemeltként csak a negyeddöntőben kapcsolódik be a küzdelembe. Így a délben kezdődő selejtezőben pihen, első vetélytársa a horvát Iva Geric és a szerb Maša Perović közti párharc győztese lesz.

„Úgy gondolom, hogy érmet nyer Kriszta ezen az Európa-bajnokságon. Fel van készülve erre az Eb-re, és bízik a remek szereplésében. Fontos, hogy jó eredménnyel térjen haza, hiszen így kiváló lelkiállapotban készülhet a világbajnokságra, amely egyben az első kvalifikációs torna is a jövő évi párizsi olimpiára. A 65 kilogrammos súlycsoport mind a négy kiemeltje esélyes az aranyéremre, s én hiszek abban, hogy Kriszta dobogós lesz Zágrábban” – nyilatkozta érdeklődésünkre Mátéfi Árpád edző.

Egy éve Incze Kriszta bronzérmet szerzett a budapesti Eb-n és nyolcadik volt a szerbiai vb-n. Szintén a Sepsi-SIC csapatát képviseli a mostani Eb-n Cătălina Axente, aki a 76 kilogrammos kategóriában lépett szőnyegre. (t)