Napoli-rohamokkal kezdődött a találkozó, a 20. percben mégis a Milan jutott büntetőrúgáshoz, azonban Olivier Giroud tizenegyesét Alex Meret hárította. A 43. percben Rafael Leão labdát szerzett, majd előkészítését Giroud közelről a hálóba továbbította. Szünet után sem változott a játék képe, a Napoli ment előre, míg a Milan szervezetten védekezett. A 80. percben nagy lehetőséget hagytak ki a házigazdák, Kvaratskhelia tizenegyesét Mike Maignan kivédte. A ráadásban góllá érett a Napoli nyomása, Victor Osimhen fejelte a bal alsóba Giacomo Raspadori beadását, ám a Milan jutott BL-elődöntőbe.

Londonban az első negyedórában a hazai együttesnek voltak nagyobb helyzetei, ezt követően a vendégeknek is akadt lehetőségük, de Rodrygo kísérlete a kapufáról pattant vissza. A második félidőt is az angol csapat kezdte veszélyesebben, mégis a címvédő szerzett vezetést, amivel szerte is foszlatta a Chelsea reményeit. A 80. percben a Királyi Gárda növelte előnyét, Federico Valverde passzát Rodrygo a kapuba gurította. Frank Lampard vezetőedző visszatérése óta a Chelsea a negyedik mérkőzését is elvesztette. A Real Madrid a legutóbbi 13 idényt tekintve a 11. alkalommal került a legjobb négy közé a BL-ben.

Eredmények, negyeddöntő, visszavágók: Chelsea–Real Madrid 0–2 (gólszerző: Rodrygo 58., 80.) – összesítésben: 0–4. SSC Napoli–AC Milan 1–1 (gólszerzők: Osimhen 90+3., illetve Giroud 43.) – összesítésben: 1–2. (miska)