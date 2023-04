Nem, nem a Fb-n! Ne a legújabb vásárlásodat, ne a legfrissebb manikűrödet, ne az ételt, amit éppen rendeltél. És ne is azt a jól kikísérletezett, legelőnyösebb mosolyt/pózt.

Vannak, akik kifelé élnek, a látszatnak, a látszatért. Járják a mókuskerék „táncát” – munka, család, megfelelni vágyások, bizonyítási kényszerek, utasítások teljesítése, még több-újabb-nagyobb megszerzése stb.

Amikor ezeket a külsőségeket sikerül levetkőzni, fontos megkeresni a választ arra, hogy „valójában ki vagyok én” és „mit akarok”.

Az első kérdésre a válasz megtalálása nem mindig egyszerű és nem is fájdalommentes. Ugyanis a válasz keresése közben szembe kell néznem önmagammal, fel kell leltároznom életem kimagasló eredményeit éppúgy, mint bukásait, és sebeimet is meg kell tisztogatnom. Megvizsgálom erősségeimet és hiányaimat egyaránt, és hogy mire kell jutnom, hogy ezzel jobbá, teljesebbé válhassak. Ez az a munka, amibe érdemes fektetni. Ugyanakkor nő az önbecsülésem, az önbizalmam, ami által boldogabb az életem is.

A „mit akarok” kérdése nem önzőséget jelent, hanem az igazi életcél-életfeladat vagy az egyéni élet értelmének a megtalálását jelenti. A kérdés arra ösztönöz, hogy a bennünk rejlő képességet kibontakoztassuk, hogy kibújjunk a takarásból, a visszahúzódottságból, az elnyomásból, a kényszerekből, és határozottan a saját értékeink mentén éljünk. Kikerülni az unalomból, a szürkeségből, a komfortzónából, a kényelemből olyan megtapasztalások megélését teszi lehetővé, ami addig csak álom volt. Nem kell várni, hogy „majd egyszer”... Ha nem most, mikor?

Mindannyian egyediek vagyunk, ezáltal pedig mindannyian különlegesek is, hiszen nincs két egyforma ember a világon. Éppen ezért nem kell senki mássá lenned, hanem csak mutasd meg Magad! Fedezd fel, aknázd ki belső kincseidet, fordítsd boldogulásodra, és oszd meg másokkal is, hiszen a tudás vagy a jóság önmagában nem érték, ha csak magunk birtokoljuk.

Keresztes Erika bizalmi tanácsadó