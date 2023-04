Egy hét múlva érkezik Budapestre Ferenc pápa

Gőzerővel készülnek a kiszolgálóhelyiségek a pápai oltár mögött. Több száz koncelebráló pap és több mint 50 püspök vesz részt az április 30-ai pápai szentmisén.

„Nyitott szívvel kell várnunk a Szentatyát és azt az üzenetet, amit hoz számunkra. Azért kell imádkoznunk, hogy megerősítsen bennünket a hitünkben és a jövőképünkben, hiszen nagyon fontos, hogy bizalommal és hittel tekintsünk a jövő irányába” – tanácsolta Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára.

A Kossuth téren csaknem száz műszaki szakember dolgozik azon naponta, hogy április 30-ára minden készen álljon. Jelenleg az óriás kivetítő, a kórusdobogó és a nagyszínpad építési munkálatai zajlanak. A csúcseseményre, a közös nagy szentmisére több tízezer embert várnak.



Meglepetés is készül

Több mint 300 éve könnyezett először a máriapócsi Szűz Mária-kegykép. Az ismétlődő csodáknak köszönhetően ma már évente mintegy kétszázezren keresik fel a nemzeti kegyhelyet, ahová II. János Pál pápa is ellátogatott 1991-ben.

Bár Ferenc pápa most nem utazik a híres búcsújáró kegyhelyre, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai úgy döntöttek, hogy a máriapócsi kegykép hiteles másolatát kapja majd ajándékba.

„Magam is értesültem róla, hogy a püspöki kar a máriapócsi kegykép másolatát fogja a Szentatyának ajándékozni, ami hát rendkívül megtisztelő számunkra, hiszen Máriapócs nemzeti kegyhely, tehát az összmagyarság, illetve az összkatolikus egyház számára egy fontos helyszín” – mondta Mosolygó Péter, a máriapócsi kegyhely igazgatója.



A pápalátogatás programja

Ferenc pápa április 28-án, délelőtt 10 órakor érkezik Budapestre, a hivatalos fogadás után ellátogat a Sándor-palotába és a Karmelita Kolostorba. Aznap találkozik a köztársasági elnökkel, a miniszterelnökkel, az állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplomáciai testület képviselőivel. Délután a Szent István-bazilikában a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozik.

Szombaton magánlátogatást tesz a Boldog Bat­thyány-Strattmann László Otthonba, majd az Árpád-házi Szent Erzsébet-templomba, szegényekkel és menekültekkel találkozik és felkeresi a görögkatolikus közösséget. Délután a Papp László Budapest Sportarénában fiatalokkal találkozik.

Vasárnap délelőtt fél tíztől a Kossuth téren tart szentmisét Ferenc pápa, délután megy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre és a tervek szerint fél hatkor repül vissza Rómába.



Ferenc pápa fő üzenete

Az ukrajnai béke szorgalmazása lesz az egyik központi témája Ferenc pápa magyarországi beszédeinek Török Csaba esztergomi plébániai kormányzó, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) televíziós referense szerint, aki olasz és külföldi újságíróknak tartott előzetest tájékoztatást kedden.

Török Csaba hangoztatta: várakozás előzi meg az egyházfő felszólalásait és homíliáit, amelyek nagy valószínűséggel „erős üzenetet” fogalmaznak majd meg az ukrajnai háborúval kapcsolatban is. Emlékeztetett, hogy Ferenc pápa a háború kezdete óta a szemben álló felek közötti közvetítésen dolgozik. Török Csaba úgy vélte, Ferenc pápa magyarországi látogatásának lesz „politikai üzenete, de nem most Budapesten lesz a pápa és a moszkvai pátriárka közötti közeledés pillanata”. Nem zárta ki azonban, hogy Ferenc pápa tartózkodása alatt a kijevi és a moszkvai egyház képviselői is jelen lehetnek.

Az MKPK képviselője felidézte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 2021 szeptemberében, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséje alkalmából annak a levélnek a másolatát adta ajándékba Ferenc pápának, amelyet IV. Béla király küldött IV. Ince pápának, segítséget kérve a magyar és az egész európai kereszténységet fenyegető tatárokkal szemben. Orbán Viktor gesztusa kapcsolatteremtési szándék volt a pápával a kereszténység mai védelmében – vélte Török Csaba. Kifejtette, hogy a magyar kormány a Vatikán szövetségesének tartja magát az ukrajnai béke sürgetésében is.

Török Csaba szerint Ferenc pápa látogatására szüksége van a magyar katolikus egyháznak és a lakosságnak is annak érdekében, hogy erőt merítsen a jövőt és a hitéletet tekintve is.