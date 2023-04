Gólyalábas zenekar és gasztronómiai különlegességek a városnapokon

A városnapokba beépült sepsiszentgyörgyi utcazene-fesztivál idei kiadásán kilenc együttes és művészcsapat mutatkozik be, péntektől vasárnapig 12 és 17 óra között a belváros különböző pontjain találkozhatunk velük. A rendezvényt szervező Martinka János elmondta, minden órában legalább két fellépőt láthatunk majd a vásári forgatagban, muzsikások mellett látványos produkciókat is. Itt lesz a magyarországi gólyalábas zenekar, a Gulliver Gang és a dinamikus előadásmódjáról ismert, egyebek mellett rockabilly-, pop-, rockzenét játszó CandyMen Duo, és Veszprém város zenei nagykövetét, Süle Zsolt billentyűst is hallhatjuk majd, aki Egyed Brigitta pantomimművésszel együtt is bemutatkozik.

A hazai fellépőket a csíkszeredai, indie folk dallamokat játszó Jenifer Mohebbi, valamint a sepsiszentgyörgyi népzenészekből verbuválódott Spontán Zenekar képviseli. Egy fiatal bohócpáros, a Duo Vagabonds Clowns és Hlásznyik Attila látványfestő is felbukkan a vásári hétvégén, illetve látványos tűzzsonglőr-előadással, tűz­show-val és gyermekfoglalkozásokkal mutatkozik be az egri Lobbanáspont Tűz­zsonglőr Egyesület.

Újságírói kérdésre válaszolva Martinka János elmondta, a fellépők szerint a szentgyörgyi közönség nagyon befogadó, az emberek szeretik az utcazenei produkciókat, ezt bizonyítja, hogy az előző évek fellépői köré gyakran hatalmas tömeg gyűlt össze.

A Szent György Napok gasztronómiai részét a Sepsiszentgyörgyi Vendéglátó Egységek Szervezete (SVESZ) fogja össze, a jelentkező vendéglátók a hagyományos ételektől gourmet különlegességekig sokféle harapnivalót kínálnak majd, de lesz többféle desszert, édesség is, a Borudvar pedig ezúttal a Kónya Ádám Művelődési Ház szomszédságában várja látogatóit – számolt be a szervezet alelnöke, Igyártó Réka. Elmondta, a lacikonyhákat a katolikus templomtól a főtér felé vezető útszakaszon, valamint a Bodok Szálló előtti téren lehet felkeresni, street food jellegű ételeket a főtéren, illetve a Szimpla előtt lehet vásárolni, és lesz egy nagy kávézópont is, ahol kávékülönlegességeket kínálnak. A Borudvarban minőségi borok mellett pálinka és kézműves sör fogyasztható, harapnivalóként árkosi Arkӓse sajtokat kínálnak.

Erdély András beszámolt az előkészületekről is: jövő szerdán a városnapok helyszínein a parkolókat, csütörtök reggeltől pedig az érintett útszakaszokat is lezárják, erről időben tájékoztatnak majd. Elmondta továbbá, hogy 19, zömében helyi cég kapcsolódott be a jubileumi tombolába és ajánlott fel tárgyi vagy más jellegű nyereményeket – egyebek mellett termékcsomagokat, vásárlási utalványokat, fesztiválbérleteket, táborozási lehetőséget gyermekeknek, szállásutalványt, egészségmegőrző szűrőcsomagot – közel 23 ezer lej értékben. A nyertes számokat vasárnap este, a Hobo-koncert előtt sorsolják ki.