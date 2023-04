A céhes város kórházában négy osztály működik: belgyógyászat, szülészet és nőgyógyászat, általános sebészet és gyermekosztály – kezdte ismertetőjét a kórházmenedzser. Külön épületben, a Vasút utcában van egy hatvanágyas, krónikus pszichiátriai eseteket ellátó egység is. A fekvő betegeket ellátó négy osztály mellett járóbeteg-rendelő is működik 18 kabinettel, s mindezeket kiegészíti a gyógyszertár, a műtőblokk, a különböző laboratóriumok és a röntgen.

A személyzet számát illetően a menedzser párhuzamot vont a 2006-os és az idei év között. Lényeges változás az orvosoknál tapasztalható, ma már közel kétszer annyi szakember dolgozik itt, ami magával vonta az asszisztensek és a kisegítő személyzet számának némi bővülését is. Tizenhét évvel ezelőtt a kórházban összesen 278-an dolgoztak, ma 315-en. Az összehasonlításként szolgáló évben 23 orvos tevékenykedett, idén már 41-en vannak. A rezidens orvosok száma nem változott, öten vannak most is. Az asszisztensek száma 2006-ban 131 volt, 2023-ban 154-en dolgoznak ebben a munkakörben. Csökkenés történt viszont az irodai személyzet, karbantartók, kapusok, szakácsok stb. esetében: 60-ról 47-re apadt a számuk. Az egészségügyi kisegítő személyzetnél nem volt túl jelentős mozgás.



Négy év adatai

Az ellátást és a különböző beavatkozásokat illetően a 2019-es és 2022-es időszakot vizsgálta Canea-Kocsis András. Négy évvel ezelőtt a fekvő betegek száma 6149 volt, 2020-ban 5341, 2021-ben 4773, míg tavaly 4805. A csökkenő tendencia azért jelentkezik, mert a koronavírus-járvány miatt csak nagyon indokolt esetben fogadtak betegeket. Napos lebontásban a statisztika a következőképpen alakult: 727 (2019), 350 (2020), 616 (2021), 828 (2022). A sebészeti beavatkozások száma a vizsgált periódusban 2019-ben volt a legmagasabb (1952), csökkent 2020-ban (1718), visszaesés volt a koronavírus miatt 2021-ben (1591), 2022-ben pedig 1662 esetet jegyeztek.

A járóbeteg-rendelőt felkeresők száma is tükrözi a járványhelyzet miatti zárlatot: 2019-ben 27 371, 2020-ban 20 340, 2021-ben 23 237, míg 2022-ben 25 824 rendelést tartottak számon. Mivel Felső-Háromszék lakossága ötvenezer körüli, így gyakorlatilag a népesség fele megfordult az intézményben.

Kiemelkedő számot mutat a sürgősségi ellátás is: 2019-ben 9657, 2020-ban 8351, 2021-ben 9713, 2022-ben 12 156 eset volt. Tehát a tavalyi átlag 33,3 személyt jelentett naponta.

Szintén nagy a kórház területére belépő, kötelezően feljegyzett látogatók száma: 2020-ban 29 590, 2021-ben 53 382, tavaly pedig 44 750 személyt bocsátottak át a kapun.



Bevételek és kiadások

A kórház bevételeinek a 92,31 százalékát adja a Kovászna Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (32 438 062 lej), a szolgáltatásokból származó bevétel 516 838, a helyi költségvetésből érkező támogatás 650 ezer, a támogatásokból származó összeg 122 ezer lejt tett ki 2022-ben. Tavaly a Közegészségügyi Igazgatósággal kötött szerződés nyomán 1,4 millió lej folyt be a kórház számlájára.

Fizetésekre tavaly 29 millió lejt fordítottak, a fűtés- és villanyszámla közel másfél millió lejre rúgott, a víz- és szemétszállítási díjuk 256 ezer lej volt, élelemre valamivel több mint félmillió lej ment el, gyógyszert és egészségügyi anyagokat 2,73 millió lejre vásároltak, egyebekre 2,2 millió lejt fordítottak.

A személyzeti költségek a következőképpen alakultak az elmúlt négy esztendőben: 26,9 millió lej 2019-ben, 29,3 millió lej 2020-ban, 30,6 millió lej 2021-ben és 29 millió lej 2022-ben.

Az árak elszabadulását jól mutatja, hogy négy év alatt mennyivel emelkedett meg a gyógyszerek vásárlására fordított összeg, mely 2019-hez képest több mint megduplázódott. Így 2019-ben 669 ezer lejt fordítottak erre a célra, 2020-ban 718 ezret, 2021-ben közel 882 ezret, míg tavaly már 1,34 millió lejt. Ugyanez tapasztalható az egészségügyi anyagoknál: 2019-ben 431 ezer lejt költöttek erre, 2022-ben 906 ezer lejt. 2020 és 2021 rendkívüli esztendő volt: nagyjából egymillió lejt kellett ilyen célra fizetni, mivel a koronavírus-járvány miatt több mindenre volt szükségük.



Beruházások, fejlesztések

Canea-Kocsis András az elvégzett és folyamatban lévő beruházásokat és fejlesztéseket, most is zajló építkezéseket részletekbe menően ismertette. Így tavalyelőtt csak uniós alapokból 2,8 millió lej folyt be, ugyanabban az évben a központi költségvetésből két és fél millió lejhez jutottak. Jelentős tételt képviselt a szponzorálásból befolyt összeg: ez 2021-ben 638 965 lejt tett ki. 2022-ben állami támogatásból közel 2,2 millió lej érkezett. A menedzser statisztikái szerint 2020–2021-ben 1,4 millió euró volt a beruházásra szánt alap, 2022-ben pedig 440 ezer. A sebészet teljes körű korszerűsítése 3,5 millió lejbe került, további 3,2 mil­liót emészt fel a járóbeteg-rendelő bővítése és felszerelésekkel való ellátása.

Végezetül a kórházmenedzser a tervekről is szót ejtett. Az elkövetkező időszakban további orvosokat szeretnének alkalmazni a hiányszakmákban, növelnék a személyzet kompetenciáit, ugyanakkor prioritást élvez az országos ortopédiai programba való bekerülés is. A menedzser hangsúlyozta: a mostani belgyógyászat épülete nem megfelelő, így kezdeményezik egy új, hatvanágyas belgyógyászati és sürgősségi ellátást biztosító épület építését is.