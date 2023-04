Előző írásunk

Egy háromállomásos romániai turné során Sepsiszentgyörgyön is bemutatja a világ egyik leglátványosabb táncprodukcióját a Lord of the Dance társulat. A varázslatos előadást május 19-én a Sepsi Arénában láthatja a közönség a világhírű tánccsapat jubileumi európai turnéja keretében, melynek címe: 25 Years of Standing Ovations.