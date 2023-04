Székely Vágta június elején

A népszerű lovas esemény idén is változatos, színes programokat kínál a látogatóknak, a futamok mellett többek közt gyermekeket célzó tevékenységek és kézművesvásár is lesz az Eresztevény fölötti helyszínen. A Székely Vágta iránt érdeklődő lovasok jelentkezését is fogadják már, a benevezési határidő június 2-án 15 óra. A szervezők tájékoztatása szerint a nevezési díj változatlanul 1200 lej, az összeget továbbra is a nevező településnek kell befizetnie. Közölték ugyanakkor, hogy változott a díjazás: a sikeres állatorvosi vizsgát teljesítő lovasok 1500 lejt vihetnek haza, ezen felül értékes pénznyeremények várnak rájuk mindkét futamban.

A vágtára bármely Kovászna, Hargita vagy Maros megyei településnek jogában áll benevezni, egy ló és három személy alkot egy csapatot. A Székely Vágta futamára bármilyen fajtájú és nemű, ötödik évét betöltött lóval lehet jelentkezni, amelynek egészségügyi állapota megfelel a szabályzatban előírtaknak. Versenyző lehet bárki, aki betöltötte a 18. életévét. A Góbé futamon bármilyen fajtájú és nemű, négyéves vagy annál idősebb ló indulhat, feltétel a megfelelő egészségi állapot. Ebben a kategóriában versenyző lehet bárki, aki betöltötte a 16. életévét.