Fő a környezetvédelem

Az atomerőművek meghibásodásakor kibocsátott káros sugárzástól félők most sugároznak a boldogságtól, mert Németország végre bezárta utolsó három, ez idáig még működő atomerőművét is.

Ahhoz képest, hogy 1939-ben a világon elsőként két német vegyésznek sikerült megvalósítania az atommaghasadást, már éppen ideje volt, hogy véget vessenek ennek a veszélyes játéknak, az atomenergia békés hasznosításának. (Elérhetjük azt, hogy már csak atombombákat lesz szabad használni!)

A németek első atomreaktora 1961-ben indult, majd számuk szépen szaporodott. Most azt tervezik, hogy 2035 után csak teljesen megújuló energiaforrásokat fognak használni.

Húzták-halasztották a döntést a zöldek által követelt atomenergiáról való lemondásról – egészen a japán fukusimai atomerőmű katasztrófájáig, amelyet egy hatalmas földrengés és az akkor keletkezett szökőár okozott, és a második legnagyobb atomkatasztrófa volt a csernobili bili felborulása után, amiből annyi káros sugárzás került a levegőbe, hogy abból egész Európának jutott –, de aztán a német politika azt mondta, hogy kaput atomenergia. A lakosok kétharmada egyébként az atomenergia használata mellett áll. Zöldjeik jó ideje kiabálnak (zöldeket is) az atomenergia ellen, ahogyan a világon a többi zöld és sötétzöld.

Most a németek a szél- és napenergia mellett szénerőművekkel kénytelenek pótolni az atomerőművek leállítása miatt bekövetkezett áramkiesést, mivel nem mindig fúj a szél és süt a Nap. De a zöldek szemét, úgy látszik, jobban csípi az atomerőművekből felszálló gőz, mint a szénerőművekből felszálló füst.

A németek bátran vállalták azt is, hogy 2038-ig bezárják a szénerőműveket is. Aztán, ha mégis megszorulnak, vásárolhatnak atomenergiával előállított elektromos áramot például Franciaországból (ahol 56 atomreaktor működik) vagy Svájcból. Ezek közül hét száz kilométernél közelebb van Németországhoz. És ha azokban történik egy baleset, akkor nehéz lesz megállítani a radioaktív sugárzást a német határon. Majd segítségül hívhatják a zöldeket, akik azt hiszik, hogy ők fújják a passzátszelet, és nekiállhatnak visszafújni keletkezési helyükre a radioaktív felhőket. Sőt, azt is megtehetik, hogy a szomszédos országokból vett árammal meghajtják visszafelé a szélerőművek lapátjait, és így generálnak ellenszelet, elérve azt, hogy az visszavigye a radioaktivitást a keletkezési helyre. De építhetnének Németország köré egy jó magas falat is, ami megakadályozná, hogy a szél átfújja hozzájuk a káros sugárzásokat vivő légtömegeket.

Közben a finnek, akiknek az orosz gáz volt büdös, ha késve is, de működésbe helyezték Európa legnagyobb nukleáris reaktorát, melyet 18 évig építgettek.

A lengyelek dél-koreai technológiával építenek egy nukleáris erőművet, amelyik 2035 után fog termelni. Jelenleg Lengyelország áramtermelésének 80 százalékát a szénerőművek adják, füstölve a németek orra alá, amiért erősen köhögnek, de hogy azt most atomenergiával akarják kiváltani – úgy tűnik –, attól sem lélegeznek fel.

A magyarok is akarják bővíteni Paksot, ráadásul orosz közreműködéssel. Emiatt viszont az unió krákog.

Románia kicsi atomreaktorokat vesz Amerikától, aminek viszont mindenki tapsol.

A Németországban eddig keletkezett atomhulladékkal is kell valamit kezdeni, de azt el tudják adni az angoloknak, akik majd szegényített urántartalmú lövedékeket gyárthatnak belőle, amit odaadhatnak az ukránoknak.

Különben a zöld aktivisták állandóan tiltakoznak világszerte mindenféle módon (tüntetnek, hőbörögnek, híres festményeket paradicsomlevessel, festékkel locsolnak le stb.) az energiafogyasztás csökkentése érdekében. (Húznának csak le egy telet Csíkországban, mikor mínusz 25 fokos hidegek vannak, hetekig.)

Közben Franciaország is éppen újraéleszti atomprogramját, és hat új reaktort akar elindítani. Azt állítják, hogy az atomenergia a legfontosabb fegyver az éghajlatváltozás ellen.

Annyi jó megoldás van már a környezet védelmére, hogy a végén elérhetjük a globális felmelegedés megvalósulását. S aztán, mivel melegebb lesz, kevesebbet kell tüzelni, csökken a fosszilis tüzelőanyagok égetése, és ezáltal az üvegházhatású gázok kibocsátása. Emiatt kezd hűlni a bolygó, és megvalósul a Föld globális lehűlése. Így mindenki jól jár.