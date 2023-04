Négynapos közös próbafolyamat előzi meg az idei Szent György Napok nyitókoncertjét, melyre vasárnap este 7 órától kerül sor a Sepsi Arénában. A minden eddiginél nagyobb szimfonikus produkciót ígérő előadás szereplői – kórusok, zenekari tagok, szólisták, karmester, de a szervező csapat is – külön-külön már hónapok óta készülnek. De van, aki már évek óta „otthon van” Giuseppe Verdi monumentális oratóriumában: Werner Gábor karmester, aki már csellista diákként játszotta a darabot a nyolcvanas években. A budapesti karnagy előzetesként kérdésünkre azt is elárulta, hogy miért tud a tizenkilencedik század végén született, jobbára koncertdarabként előadott gyászmise a mai emberre is átütő erővel hatni.